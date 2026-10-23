Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Apple lại khiến dân tình xôn xao khi gửi thư mời sự kiện 'Pro and Tell'

Apple bất ngờ hé lộ sự kiện Pro and Tell ngày 28/10, làm dấy lên đồn đoán về MacBook Pro OLED cảm ứng và iPad mini OLED mới.

Tuệ Minh

Apple bất ngờ công bố sự kiện đặc biệt mang tên “Pro and Tell”, dự kiến diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 28/10 tại Los Angeles. Thông tin được tiết lộ qua thư mời gửi đi vào thứ hai.

“Tôi nóng lòng chờ đến tuần sau để tham dự Pro and Tell”, Greg Joswiak – Phó chủ tịch phụ trách marketing của Apple, chia sẻ trên X.

pro-and-tell-8748.jpg
Cộng đồng công nghệ mong chờ một chiếc MacBook Pro với màn hình Oled cảm ứng tại sự kiện ngày 28/10.

Apple chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu bình luận từ CNET. Hãng thường giữ kín thông tin về các sản phẩm sắp ra mắt, vì vậy những chi tiết tiếp theo có thể chỉ được công bố tại sự kiện ngày 28/10.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple có thể ra mắt MacBook Pro phiên bản nâng cấp với màn hình cảm ứng OLED, cùng một mẫu iPad mini mới sử dụng màn hình OLED tại sự kiện này.

Sự kiện Pro and Tell diễn ra chỉ vài tuần sau sự kiện Welcome Home – sự kiện Apple giới thiệu loạt sản phẩm nhà thông minh mới. Và gần hai tháng sau sự kiện Surprise and Shine được tổ chức vào tháng 9.

Giống như sự kiện "Welcome Home" ngày 13 tháng 10, "Pro and Tell" sẽ không phải là một sự kiện truyền thống của Apple, nhưng một số thành viên giới truyền thông đã được mời đến Los Angeles để trải nghiệm trực tiếp các thiết bị mới.

Tất cả những người không được mời đến Los Angeles sẽ được xem thông báo sản phẩm thông qua các thông cáo báo chí được phát hành vào ngày 28 tháng 10.

Apple có thể gửi thông cáo báo chí lúc 10:00 sáng giờ Thái Bình Dương, cũng là thời điểm bắt đầu sự kiện dành cho giới truyền thông. Thông thường, các thông cáo báo chí được phát hành sớm hơn vào buổi sáng, khoảng 9:00 sáng giờ Miền Đông, vì vậy đó cũng là một khả năng.

Tại Suprise and Shine, hãng đã ra mắt iPhone Duo – mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple cùng iPhone 18 Pro và Pro Max và Apple Watch Series 12. Vì vậy, dù chưa thể khẳng định Apple sẽ công bố những sản phẩm nào tại Pro and Tell, nhiều khả năng sự kiện sẽ không có iPhone, Apple Watch hay HomePod mới.

Video: Sẽ ra sao nếu Apple thực sự làm một chiếc MacBook Pro với màn hình cảm ứng?
CNET/GenTech/Mac Rumos
#Sự kiện Apple #MacBook Pro OLED #iPad mini OLED #Giới thiệu sản phẩm #Thư mời sự kiện

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mẹo gõ sạch Apple Intelligence trên Macbook và thu hồi 12GB lưu trữ

Một công cụ mã nguồn mở gây chú ý người dùng Mac khi giúp họ lấy lại không gian lưu trữ quý giá bị chiếm dụng bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo của Apple.

Một công cụ mã nguồn mở mới đang gây chú ý trong cộng đồng người dùng Mac khi giúp họ lấy lại dung lượng lưu trữ quý giá bị chiếm dụng bởi các mô hình AI của Apple.

Có tên gọi "RemoveMacAI", công cụ dòng lệnh này cho phép vô hiệu hóa Apple Intelligence trên macOS 27, xóa các mô hình đã tải về và ngăn không cho chúng được tải lại.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple khai tử 3 mẫu MacBook, người dùng cần lưu ý

Apple vừa đưa 3 mẫu MacBook đời cũ vào danh sách lỗi thời, khiến khả năng sửa chữa và thay linh kiện chính hãng của các thiết bị này bị hạn chế đáng kể.

Apple khai tử 3 mẫu MacBook, người dùng cần lưu ý

Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, ba mẫu MacBook gồm MacBook Air Retina 13 inch 2018, MacBook Pro 13 inch 2017 và MacBook Pro 13 inch 2018 vừa được Apple chuyển sang danh sách sản phẩm “obsolete” (lỗi thời) trên toàn cầu. Đây là bước tiếp theo trong vòng đời hỗ trợ phần cứng của Apple, sau khi các thiết bị này từng được xếp vào nhóm “vintage” (cổ điển). Đáng chú ý, việc bị đưa vào danh sách obsolete không đồng nghĩa những chiếc MacBook này lập tức ngừng hoạt động. Nếu phần cứng vẫn ổn định và phần mềm đáp ứng được nhu cầu, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng máy như bình thường. Vấn đề lớn hơn nằm ở khả năng sửa chữa khi thiết bị phát sinh hỏng hóc trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Quên sạc MacBook, dùng sạc điện thoại có được không?

Quên mang sạc MacBook không đồng nghĩa với việc máy phải “nằm im”. Sạc điện thoại USB-C có thể dùng tạm nếu đáp ứng đúng chuẩn và công suất.

Trong những lúc cần làm việc gấp nhưng lại quên mang theo bộ sạc MacBook, một củ sạc điện thoại USB-C có thể trở thành giải pháp cứu nguy khá tiện lợi. Tuy nhiên, không phải bộ sạc nào cũng phù hợp và việc cắm đại một adapter có sẵn có thể khiến máy sạc rất chậm hoặc thậm chí không nhận nguồn. Khả năng tương thích trước hết phụ thuộc vào cổng sạc trên MacBook, sau đó là chuẩn kết nối và công suất mà củ sạc có thể cung cấp.

Với những mẫu MacBook đời mới sử dụng USB-C, người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Một bộ sạc USB-C từ điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác có thể được sử dụng nếu đáp ứng các yêu cầu tương thích. Ngược lại, những mẫu MacBook cũ sử dụng đầu nối MagSafe đời trước sẽ không thể sạc trực tiếp bằng củ sạc điện thoại USB-C thông thường. Vì vậy, trước khi thử nghiệm, người dùng cần xác định MacBook của mình đang sử dụng chuẩn sạc nào.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới