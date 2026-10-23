Apple lại khiến dân tình xôn xao khi gửi thư mời sự kiện 'Pro and Tell'

Apple bất ngờ hé lộ sự kiện Pro and Tell ngày 28/10, làm dấy lên đồn đoán về MacBook Pro OLED cảm ứng và iPad mini OLED mới.

Apple bất ngờ công bố sự kiện đặc biệt mang tên “Pro and Tell”, dự kiến diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 28/10 tại Los Angeles. Thông tin được tiết lộ qua thư mời gửi đi vào thứ hai.

“Tôi nóng lòng chờ đến tuần sau để tham dự Pro and Tell”, Greg Joswiak – Phó chủ tịch phụ trách marketing của Apple, chia sẻ trên X.

Cộng đồng công nghệ mong chờ một chiếc MacBook Pro với màn hình Oled cảm ứng tại sự kiện ngày 28/10.

Apple chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu bình luận từ CNET. Hãng thường giữ kín thông tin về các sản phẩm sắp ra mắt, vì vậy những chi tiết tiếp theo có thể chỉ được công bố tại sự kiện ngày 28/10.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple có thể ra mắt MacBook Pro phiên bản nâng cấp với màn hình cảm ứng OLED, cùng một mẫu iPad mini mới sử dụng màn hình OLED tại sự kiện này.

Sự kiện Pro and Tell diễn ra chỉ vài tuần sau sự kiện Welcome Home – sự kiện Apple giới thiệu loạt sản phẩm nhà thông minh mới. Và gần hai tháng sau sự kiện Surprise and Shine được tổ chức vào tháng 9.

Giống như sự kiện "Welcome Home" ngày 13 tháng 10, "Pro and Tell" sẽ không phải là một sự kiện truyền thống của Apple, nhưng một số thành viên giới truyền thông đã được mời đến Los Angeles để trải nghiệm trực tiếp các thiết bị mới.

Tất cả những người không được mời đến Los Angeles sẽ được xem thông báo sản phẩm thông qua các thông cáo báo chí được phát hành vào ngày 28 tháng 10.

Apple có thể gửi thông cáo báo chí lúc 10:00 sáng giờ Thái Bình Dương, cũng là thời điểm bắt đầu sự kiện dành cho giới truyền thông. Thông thường, các thông cáo báo chí được phát hành sớm hơn vào buổi sáng, khoảng 9:00 sáng giờ Miền Đông, vì vậy đó cũng là một khả năng.

Tại Suprise and Shine, hãng đã ra mắt iPhone Duo – mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple cùng iPhone 18 Pro và Pro Max và Apple Watch Series 12. Vì vậy, dù chưa thể khẳng định Apple sẽ công bố những sản phẩm nào tại Pro and Tell, nhiều khả năng sự kiện sẽ không có iPhone, Apple Watch hay HomePod mới.