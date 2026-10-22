iPhone Duo có gì đặc biệt với 6 chế độ sử dụng?

iPhone Duo gây chú ý với 6 chế độ sử dụng linh hoạt nhờ màn hình gập và bản lề thông minh, hướng đến nhu cầu giải trí, làm việc và đa nhiệm.

Không chỉ đơn thuần mở rộng diện tích hiển thị, iPhone Duo còn thay đổi cách người dùng tương tác với smartphone nhờ 6 chế độ sử dụng khác nhau. Theo nội dung giới thiệu sản phẩm, thiết bị có thể nhận diện góc mở bản lề để điều chỉnh giao diện, tối ưu trải nghiệm từ thao tác nhanh đến làm việc trên màn hình lớn. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với những mẫu iPhone truyền thống chỉ có một màn hình.

Sáu chế độ thích ứng với từng nhu cầu

Khi gập hoàn toàn, iPhone Duo hoạt động ở chế độ đóng, sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch. Người dùng có thể kiểm tra thông báo, nhắn tin, gọi điện hoặc thanh toán qua Apple Wallet mà không cần mở máy. Cách sử dụng này phù hợp với những tác vụ nhanh trong ngày, đồng thời hạn chế việc phải bật màn hình lớn liên tục.

iPhone Duo có thể chuyển đổi giữa nhiều tư thế sử dụng nhờ thiết kế màn hình gập và bản lề linh hoạt. (Ảnh: Apple)

Khi mở phẳng, thiết bị chuyển sang chế độ ngang với màn hình 7,6 inch, hướng đến nhu cầu xem phim, chơi game, gọi video và chạy hai ứng dụng song song. Nếu xoay máy theo chiều dọc, chế độ dọc lại phát huy lợi thế khi đọc báo, lướt web, ghi chú hoặc xem video ngắn. Việc thay đổi hướng hiển thị giúp người dùng tận dụng không gian màn hình theo từng loại nội dung.

Chế độ sách xuất hiện khi thiết bị được mở gần hoàn toàn nhưng vẫn giữ một góc gập. Cách bố trí này phù hợp với việc đọc sách điện tử, xem tài liệu hoặc thao tác đa nhiệm. Giao diện có thể được sắp xếp để hạn chế việc nội dung quan trọng nằm ngay tại nếp gấp, qua đó cải thiện khả năng quan sát và tương tác.

Gập máy để gọi video, xem nội dung rảnh tay

Hai chế độ còn lại khai thác khả năng tự đứng của thiết bị. Với chế độ đặt trên bàn, iPhone Duo được gập khoảng 90 độ, tạo điểm tựa để gọi video, chụp ảnh hẹn giờ hoặc xem video mà không cần cầm máy. Tùy ứng dụng, giao diện có thể chia thành các khu vực riêng để hiển thị nội dung và công cụ điều khiển.

iPhone Duo có thể chuyển đổi giữa nhiều tư thế sử dụng nhờ thiết kế màn hình gập và bản lề linh hoạt. (Ảnh: Apple)

Trong khi đó, chế độ lều hoặc đứng cho phép dựng thiết bị theo hình chữ V trên mặt phẳng. Màn hình ngoài hướng về phía người dùng, thích hợp để xem thông tin nhanh hoặc sử dụng chế độ StandBy hiển thị đồng hồ và tiện ích. Cách bố trí này cũng giúp máy đứng vững mà không cần phụ kiện đỡ riêng.

Sáu chế độ cho thấy smartphone màn hình gập không chỉ cạnh tranh bằng kích thước hiển thị mà còn ở khả năng thích ứng với nhiều tình huống sử dụng. Theo thông tin được cung cấp, iPhone Duo đã cho đặt trước tại Việt Nam với giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Với mức giá này, khả năng vận hành thực tế, độ bền bản lề và trải nghiệm phần mềm sẽ là những yếu tố quan trọng để người dùng cân nhắc trước khi lựa chọn.