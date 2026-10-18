[INFOGRAPHIC] Xiaomi 17 Ultra có gì với camera Leica 200MP

Camera Leica tele 200MP, cảm biến chính 1 inch và pin 6.000mAh giúp Xiaomi 17 Ultra hướng đến người dùng yêu nhiếp ảnh,thường xuyên du lịch và sáng tạo nội dung
Sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis ở Pakistan vẫn chưa nghỉ hưu mà được nâng cấp nhẹ về ngoại hình để duy trì sức hút.
Không có kính viễn vọng riêng, một người đàn ông dùng Claude AI phân tích 126.000 ngôi sao và tìm thấy tín hiệu ứng viên hành tinh mới.
Sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis ở Pakistan vẫn chưa nghỉ hưu mà được nâng cấp nhẹ về ngoại hình để duy trì sức hút.
Có nguồn tin rò rỉ rằng Huawei có thể sẽ ra mắt một thương hiệu điện thoại mới có tên là Xingmang định hình ở phân khúc tầm trung với mang chip Kirin 8 Series.
Suzuki Việt Nam đã xác nhận XL7 phiên bản mới sẽ sớm được giới thiệu, trong khi mẫu XL7 Hybrid hiện hành đang được một số đại lý giảm giá mạnh để kích cầu.
Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition vừa chính thức ra mắt Ấn Độ sẽ được bán với số lượng giới hạn 625 chiếc trên toàn cầu, chia đều cho 5 châu lục.
Tablet gaming HONOR Win Pad lộ ảnh render chính thức với kích thước 8.4 inch nhỏ gọn, màn hình OLED 240 Hz, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng quạt tản nhiệt.
Thay vì chỉ dựa vào chổi cạnh, Mijia V&M 7 Max trang bị ba cánh tay cơ khí làm nhiệm vụ quét và lau dọc chân tường, các góc phòng và quanh chân đồ nội thất.
Dù sở hữu thiết kế gập cao cấp, iPhone Duo vẫn gây tranh luận vì thiếu Face ID, camera tele và một số tính năng chụp ảnh trên dòng iPhone Pro.
Chỉ ít ngày sau màn ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson N Line 2027 với lớp sơn ngoại thất màu đen đã được phát hiện lăn bánh trên đường công cộng tại Hàn Quốc.
Tai nghe on-ear trở lại như phụ kiện thời trang của Gen Z, nhưng chọn đệm tai, chỉnh lực kẹp và vị trí gọng kính thế nào để đeo thoải mái?
Chia sẻ chung hầu hết các công nghệ và trang bị với 2 thành viên F 450 GS và F 450 R, BMW F 450 RR dù được coi là mẫu sportbike rẻ nhất của BMW Motorrad.
Nhiều phụ huynh nhận cuộc gọi Zalo giả danh công an, viện lý do cập nhật định danh điện tử cho con để dụ cài ứng dụng lạ, đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tiền.
Công ty Cổ phần Ô tô TMT vừa chính thức công bố mô hình kết hợp bán xe điện Wuling và việc phát triển hạ tầng sạc mở TMT-EGREEN nhằm phục vụ thị trường vận tải.
OpenAI được cho là đã dùng chính mô hình AI của mình để truy vết kỹ sư bị cáo buộc giấu máy ghi âm trong phòng họp, làm dấy lên lo ngại về an ninh nội bộ.
MG GT 2026 từ 512 triệu đồng tại Việt Nam sẽ được bán song song với MG5 cũ, với 2 phiên bản có tầm giá kẹp giữa chiếc MG5 Lux cao cấp nhất trước đây.
Thành Đô thử nghiệm trụ sạc không dây miễn phí trên vỉa hè, cho thấy cách Trung Quốc đưa công nghệ vào những tiện ích nhỏ của đô thị.
Porsche Mission S mới không chỉ cam kết tạo ra xe thể thao thuần chất sau thời gian lạc lối bởi ôtô điện, mà còn đóng vai trò như một dải sản phẩm xếp trên 911.
Ê-kíp The Challenge bản Thụy Điển phải dựng lại cả mùa chương trình sau sự cố mất dữ liệu, chỉ vài tuần trước ngày phát sóng dự kiến.
Ford sắp bổ sung một mẫu xe bán tải thuần điện cỡ nhỏ giá rẻ, thu hút nhiều khách hàng. Dù chưa chính thức nhận cọc nhưng số lượng người tiêu dùng khá quan tâm.
Apple chính thức ra mắt Apple TV 4K thế hệ mới trang bị chip A19 mạnh mẽ, trợ lý Siri AI toàn màn hình, micro trường xa rảnh tay cùng âm thanh vòm 4 loa.