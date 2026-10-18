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[INFOGRAPHIC] Xiaomi 17 Ultra có gì với camera Leica 200MP

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Xiaomi 17 Ultra có gì với camera Leica 200MP

Camera Leica tele 200MP, cảm biến chính 1 inch và pin 6.000mAh giúp Xiaomi 17 Ultra hướng đến người dùng yêu nhiếp ảnh,thường xuyên du lịch và sáng tạo nội dung

Thiên Trang
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#Xiaomi 17 Ultra #camera Leica #200MP #pin 6000mAh #nhiếp ảnh

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