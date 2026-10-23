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[INFOGRAPHIC] Razer Prio gập gọn chỉ 101 gram, giá gần 4 triệu đồng

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Razer Prio gập gọn chỉ 101 gram, giá gần 4 triệu đồng

Razer Prio có thiết kế gập độc đáo, nặng 101 gram và kết nối USB-C trực tiếp với điện thoại, hướng đến game thủ muốn chơi game mọi lúc, mọi nơi.

Thiên Trang
info-razer-prio.jpg
#Razer Prio #thiết kế gập #game thủ #USB-C #đồ chơi công nghệ #trò chơi di động

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