[INFOGRAPHIC] Razer Prio gập gọn chỉ 101 gram, giá gần 4 triệu đồng

Razer Prio có thiết kế gập độc đáo, nặng 101 gram và kết nối USB-C trực tiếp với điện thoại, hướng đến game thủ muốn chơi game mọi lúc, mọi nơi.
Razer Prio có thiết kế gập độc đáo, nặng 101 gram và kết nối USB-C trực tiếp với điện thoại, hướng đến game thủ muốn chơi game mọi lúc, mọi nơi.
General Motors (GM) đang phát triển công nghệ hỗ trợ lái tự động cấp độ 3, cho phép người lái rời mắt khỏi đường khi lái xe trong điều kiện vận hành nhất định.
Sau khi Hyundai Tucson 2027 ra mắt, những hình ảnh về các phiên bản có giá bán dễ tiếp cận hơn đã bắt đầu xuất hiện trên công cụ cấu hình xe dành tại Hàn Quốc.
Chi phí sửa chữa iPhone Duo có thể lên tới 1.499 USD, tương đương gần 39 triệu đồng. Mức giá này khiến AppleCare+ trở thành khoản đáng cân nhắc.
Honda CR-V mới dự kiến ra mắt đầu 2027 với những thay đổi về hệ truyền động, thiết kế và công nghệ. Xe có thể loại bỏ bản thuần xăng để chuyển sang hybrid.
YouTube mở rộng thử nghiệm Ask YouTube bằng AI, giúp tìm thông tin nhanh hơn nhưng khiến nhà sáng tạo lo ngại sụt giảm lượt xem và doanh thu quảng cáo.
Nhờ Claude Opus, một lập trình viên phát triển ứng dụng Plex thay thế trên TV LG cũ, rút thời gian khởi động từ 30 giây xuống còn 3 giây.
Ducati Panigale V4 2027 ra mắt với công suất tăng 218 mã lực và khung gầm tinh chỉnh, kèm giá bán từ 29.390-35.890 Euro (khoảng 852 triệu - 1,04 tỷ đồng).
iCAUR, thương hiệu ôtô năng lượng mới cao cấp Trung Quốc thuộc Tập đoàn Chery, tổ chức International User Summit 2026 từ ngày 19–23/10 tại Vu Hồ, Trung Quốc.
Nhiều thiết bị gia dụng vẫn tiêu thụ điện và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ dù không hoạt động, vì vậy người dùng nên rút phích cắm khi không sử dụng.
Tại sự kiện Chery tổ chức ở Vu Hồ (Trung Quốc), mẫu xe MPV hạng sang Luxeed Llounge 2027 đã chính thức xuất hiện và thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông.
Không chỉ Pokémon, Monster Hunter Stories 3, Dragon Quest Monsters và Digimon Story hấp dẫn game thủ nhờ lối chơi thu phục quái vật cùng chiến thuật sâu sắc.
Mẫu xe bán tải Ford Ranger 2027 được cho là sẽ bổ sung động cơ EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép cho các phiên bản XLT và Lariat, thay thế tùy chọn V6 2.7L hiện tại.
Anthropic, công ty phát triển Claude, dự kiến dành 5% cổ phần lập quỹ lợi ích công cộng, hướng tới giảm thiểu hệ lụy của AI và khôi phục niềm tin xã hội.
Omoda & Jaecoo mang đến những trải nghiệm công nghệ mới tại Super Intelligent Experience Lab, hoạt động vừa diễn ra tại Hội nghị khách hàng quốc tế 2026.
iPhone Duo gây chú ý với 6 chế độ sử dụng linh hoạt nhờ màn hình gập và bản lề thông minh, hướng đến nhu cầu giải trí, làm việc và đa nhiệm.
Không bật chế độ máy bay khi đi máy bay hiếm khi gây sự cố nghiêm trọng, nhưng có thể gây nhiễu liên lạc và ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.
Có hơn 4.600 chiếc BM R18 sản xuất từ 2021 - 2024 phải triệu hồi tại thị trường Mỹ vì nguy cơ hoả hoạn, bắt nguồn từ hộp điều khiển số lùi.
Trào lưu cấp phép gương mặt cho AI tại Trung Quốc hứa hẹn thu nhập hàng chục triệu đồng, nhưng nhiều người tham gia nhiều tháng vẫn không kiếm được tiền.
Mẫu xe sedan thể thao Hyundai Elantra N Monochrome đặc biệt vừa ra mắt, trái ngược với bản thường, xe sở hữu ngoại hình "trầm" hơn nhiều với tông màu đen tuyền.
Phần mềm gián điệp có thể âm thầm theo dõi vị trí, đọc tin nhắn và đánh cắp dữ liệu ngân hàng trên Android.