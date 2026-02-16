Hot girl TikTok Bò Chảnh diện áo dài đỏ nổi bật bên siêu xe

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện trong bộ ảnh mới, hot girl TikTok Bò Chảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi diện áo dài đỏ truyền thống, tạo dáng bên siêu xe màu vàng nổi bật.

Thiên Anh
Xuất hiện trong bộ ảnh mới chụp giữa trung tâm TP.HCM, hot girl TikTok Bò Chảnh (Nguyễn Thị Ý Nhi) nhanh chóng thu hút sự chú ý khi diện áo dài đỏ truyền thống, tạo dáng bên siêu xe màu vàng nổi bật. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp Á Đông mềm mại và không gian hiện đại, xa xỉ mang đến hình ảnh vừa nền nã, vừa sang chảnh đúng với phong cách quen thuộc của cô nàng.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Bò Chảnh lựa chọn áo dài đỏ với chất liệu vải dệt hoa chìm tinh tế, phom dáng cổ cao, tay loe nhẹ, tôn lên nét thanh lịch và nữ tính.
Gam màu đỏ rực rỡ không chỉ gợi không khí lễ Tết mà còn làm nổi bật làn da trắng hồng cùng thần thái tự tin của người đẹp sinh năm 1998.
Kiểu tóc được vấn gọn phía sau, kết hợp bím dài buông nhẹ, cài trâm tinh xảo giúp tổng thể tạo hình thêm phần cổ điển, duyên dáng.
Gương mặt của hot girl TikTok gây ấn tượng với đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng lớp trang điểm trong trẻo nhưng sắc sảo.
Khi ngồi sau vô-lăng hay tựa mình bên thành xe, Ý Nhi vẫn toát lên vẻ cuốn hút riêng, vừa dịu dàng, vừa hiện đại. Sự tương phản giữa áo dài truyền thống và siêu xe thể thao càng khiến bộ ảnh trở nên bắt mắt, nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Bò Chảnh còn được biết đến là một gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với phong cách sống sang chảnh.
Bò Chảnh là TikToker sở hữu lượng lớn người theo dõi, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu tự do và doanh nhân trẻ.
Bò Chảnh hiện là người sáng lập EMB Academy và chủ sở hữu Venusya Center, cho thấy sự nhạy bén trong kinh doanh từ khi còn rất trẻ.
Trong lĩnh vực sắc đẹp, Bò Chảnh từng gây bất ngờ khi giành danh hiệu Á hậu Biển Việt Nam 2024, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng hình ảnh cá nhân. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày với đồ hiệu, những chuyến du lịch hạng sang và phong thái tự tin, độc lập, trở thành hình mẫu mà nhiều bạn trẻ theo dõi.
