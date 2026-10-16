Honda VIệt Nam hé lộ 2 mẫu xe máy điện dưới 30 triệu ra mắt đầu 2027

Đại diện Honda Việt Nam hé lộ 2 mẫu xe máy điện mới sẽ chính thức được cho ra mắt vào đầu năm 2027, dự đoán khuấy đảo thị trường với mức giá dưới 30 triệu đồng.

Video: Trải nghiệm xe máy điện Honda UC3.

Sau chưa đầy 3 tháng bán ra dưới dạng xe nhập khẩu từ Thái Lan, Honda UC3 đã được chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ. Mẫu xe máy điện này giữ nguyên giá niêm yết và giá ưu đãi từ 56,5 triệu đồng.

Những lô Honda UC3 lắp ráp tại Việt Nam đã xuất hiện tại một số đại lý ở Hà Nội. Theo thông tin từ đại lý, phiên bản sản xuất trong nước không khác biệt so với xe nhập khẩu từ Thái Lan được bán ra thị trường từ tháng 7.

Đại diện Honda Việt Nam hé lộ 2 mẫu xe máy điện mới sẽ chính thức được cho ra mắt vào đầu năm 2027, dự đoán khuấy đảo thị trường.

Honda UC3 hiện có hai phiên bản, với giá niêm yết lần lượt là 80 triệu đồng và 81,4 triệu đồng, đã bao gồm VAT 10%. Honda đang áp dụng chương trình ưu đãi, đưa giá xe xuống còn 56,5-57,9 triệu đồng.

Với mức giá ưu đãi này, Honda UC3 có giá tương đương một số mẫu xe tay ga chạy xăng như Honda SH Mode 125 và Honda Air Blade 160. Trong khi đó, Dat Bike Quantum S1 có giá khoảng 50 triệu đồng ở phiên bản cao nhất.

Việc Honda UC3 được lắp ráp tại nhà máy Honda Việt Nam ở Phúc Yên, Phú Thọ sẽ giúp Honda chủ động hơn về nguồn cung, tránh tình trạng giao chậm đơn hay khan hàng tại đại lý. Nó cũng tạo tiền đề đề các mẫu xe điện khác cũng sớm được lắp ráp trong nước khi dải sản phẩm điện của Honda Việt Nam dần được hoàn thiện.

Theo công bố của Honda, khi sử dụng sạc nhanh, UC3 có thể nạp pin từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ, hoặc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ.

Honda UC3 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.931 x 700 x 1.112 mm, chiều cao yên 779 mm. Xe được trang bị hệ thống đèn LED trước và sau, chìa khóa thông minh Smart Key, màn hình TFT 5 inch hỗ trợ Honda RoadSync để dẫn đường và nghe gọi. Các trang bị khác gồm hệ thống phanh kết hợp CBS, phanh tái sinh và ba chế độ lái.

Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện công suất 6 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h. Bộ pin LFP dung lượng 3,174 kWh được bố trí dưới sàn để chân, giúp xe có thể vận hành tối đa 120 km cho 1 lần sạc.

Theo công bố của Honda, khi sử dụng sạc nhanh, UC3 có thể nạp pin từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ, hoặc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ. Trụ sạc của Honda sử dụng công nghệ CHAdeMO, với công suất 1.200 W mỗi đầu sạc. Với sạc chậm, thời gian sạc đầy pin kéo dài hơn 8 giờ.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng thị phần xe máy điện tại Việt Nam, với việc sẽ cho ra mắt 2 mẫu xe điện mới đầu năm 2027.

UC3 là mẫu xe máy điện thứ hai của Honda được lắp ráp tại Việt Nam, sau Icon e:. Việc đưa thêm sản phẩm vào sản xuất trong nước cho thấy hãng đang mở rộng hoạt động trong phân khúc xe máy điện, bên cạnh danh mục xe máy sử dụng động cơ đốt trong vốn đã có chỗ đứng lớn trên thị trường.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, Honda Việt Nam tiếp tục kế hoạch mở rộng thị phần xe máy điện tại Việt Nam, với việc sẽ cho ra mắt 2 mẫu xe điện mới đầu năm 2027. Được biết, 2 mẫu xe máy điện sẽ có kiểu dáng và thông số kỹ thuật hấp dẫn, nằm dưới phân khúc của Honda UC3 và Honda CUV e. Mức giá bán rất có thể sẽ dưới 30 triệu đồng.