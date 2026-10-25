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Hà Nội: 78% chung cư mới thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang

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Hà Nội: 78% chung cư mới thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang

Nửa đầu năm 2026, CBRE ghi nhận 78% chung cư mới tại Hà Nội thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang; giá sơ cấp bình quân gần 95 triệu đồng mỗi mét vuông.

Minh Quân - Hà Anh
#Chung cư cao cấp Hà Nội #Thị trường bất động sản #Giá nhà ở #Phân khúc cao cấp #CBRE

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