Giá rét bao trùm, nông dân Hà Nội gồng mình chăm hoa Tết

Giữa giá rét đậm kèm mưa phùn, nông dân các vùng trồng hoa của Hà Nội đã ra đồng từ tinh mơ, khoác áo mưa, lội ruộng chăm sóc hoa Tết.
Mẫu xe điện SU7 thế hệ mới của Xiaomi đang tạo nên cơn sốt tại thị trường nội địa khi đạt gần 100.000 đơn đặt trước chỉ sau 15 ngày mở cọc từ ngày 7/1/2026.
MANPAD Igla không khai hỏa, hệ thống S-300 vẫn im lặng, và các máy bay Su-30MK không cất cánh; Phòng không Venezuela ở đâu khi đặc nhiệm Mỹ đổ bộ?
Trường Giang khóc rất nhiều vì quá lo sợ khi theo dõi Nhã Phương sinh con từ xa. Hiện tại, nam diễn viên hài hạnh phúc vì vợ con đều bình an.
Một công ty Trung Quốc đang đảo lộn ngành phần mềm khi biến AI thành “nhân công số”, khách hàng chỉ trả tiền nếu AI tạo ra kết quả thực.
Phạm Nguyễn Lan Thy gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới với mái tóc ngắn, khác hẳn hình ảnh nữ tính, dịu dàng gắn liền với cô trước đó
Tối 24/1, lãnh đạo BQL đường sắt đô thị TP.HCM kiểm tra công tác khoan khảo sát địa chất tại ga Lê Thị Riêng, thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.
Là đảo lớn nhất thế giới, Greenland có lịch sử địa chất dài và đầy biến động. Nhờ đó, Greenland có tài nguyên vô cùng phong phú.
Nghiên cứu tại miền nam Tây Ban Nha cho thấy các hình ảnh hơn 64.000 năm tuổi phản ánh ý tưởng, niềm tin và bản sắc của cư dân tiền sử.
Từ loài cây mọc hoang dại, ít được chú ý, táo gió Phan Rang trở thành đặc sản đắt khách mỗi dịp Tết nhờ hương vị giòn ngọt dễ ăn.
VĐV golf người Trung Quốc Muni He chính thức đính hôn với tay đua Formula 1 Alex Albon sau nhiều năm gắn bó.
Khi đêm xuống, TP HCM trở nên sôi động với vô vàn quán ăn vặt vỉa hè, nơi thực khách vừa thưởng thức món ngon vừa cảm nhận nhịp sống của thành phố không ngủ.
Con hẻm sân vườn giống như mạch máu xanh nối liền với lõi của ngôi nhà, giúp kết nối tự nhiên giữa con người với thiên nhiên, dù diện tích đất rất hẹp.
Mè đen giàu vitamin E, kẽm, sắt và chất béo lành mạnh, giúp nuôi dưỡng nang tóc, hỗ trợ giảm rụng và kích thích tóc mọc khỏe nếu dùng đúng cách.
Cầu thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt gây chú ý với chuyện tình kín tiếng bên bạn gái xinh đẹp.
Theo tử vi, có 3 con giáp bước vào giai đoạn “được nâng đỡ rõ rệt” trong năm 2026, giúp gia đình hưởng lộc, tăng thu nhập và xây dựng cuộc sống ổn định hơn.
Một người dò kim loại ở Anh đã bất ngờ tìm thấy một hiện vật quý hiếm. Đó là bức tượng nhỏ La Mã bằng đồng có niên đại khoảng 1.800 tuổi.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tiết Cương chia sẻ loạt khoảnh khắc đến thăm biệt thự vườn của diễn viên Lê Giang.
Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, con gái Đàm Thu Trang còn ngoan ngoãn. Mới đây, cô nhóc cùng mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Phát hiện công trình kiến trúc Thời Kỳ Đồ Đá Mới, nó cũng là bằng chứng về việc sử dụng nước khoáng nóng đã có từ thời tiền sử.
Jeholopterus là một trong những loài bò sát bay cổ đại kỳ lạ nhất, giúp hé lộ bức tranh đa dạng của bầu trời kỷ Jura.