Giá rét bao trùm, nông dân Hà Nội gồng mình chăm hoa Tết

Kinh doanh

Giá rét bao trùm, nông dân Hà Nội gồng mình chăm hoa Tết

Giữa giá rét đậm kèm mưa phùn, nông dân các vùng trồng hoa của Hà Nội đã ra đồng từ tinh mơ, khoác áo mưa, lội ruộng chăm sóc hoa Tết.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Sáng sớm 25/1, tại các vùng chuyên canh hoa như Tây Tựu, Phúc Lý, từ khoảng 5 giờ, người dân nơi đây đã xuất hiện giữa cánh đồng mờ sương. Trong giá rét kéo dài, họ trùm kín khăn, đi ủng, đeo găng tay, tỉ mỉ theo dõi từng luống hoa, từng nụ non. Chỉ một biến động nhỏ của thời tiết cũng có thể khiến hoa nở lệch nhịp Tết, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cả năm.
Giữa mưa rét, nông dân làng hoa Hà Nội lội ruộng từ sáng sớm để kiểm tra, chăm sóc các luống hoa cúc phục vụ thị trường Tết.
Nông dân khoác áo mưa, đeo găng tay chăm sóc hoa trong điều kiện thời tiết mưa lạnh kéo dài.
Trong giá lạnh và mưa phùn, nông dân cúi mình tỉa lá, chỉnh nụ cho hoa cúc trên đồng ruộng.
Người trồng hoa tỉ mỉ buộc dây, tạo dáng cho từng khóm cúc nhằm giữ nhịp sinh trưởng, bảo đảm hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Những ngày này, không khí Tết đã lan tỏa trên cánh đồng hoa Tây Tựu của Thủ đô, hàng chục hộ dân tất bật chăm sóc các loại hoa chủ lực phục vụ thị trường cuối năm như cúc, hồng, ly, lay ơn. Với người trồng hoa, vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là vụ lớn nhất trong năm, nơi dồn tụ công sức, vốn liếng và cả hy vọng.
Khắp các vườn hoa, nông dân bận rộn với hàng loạt công việc như tưới dinh dưỡng, phun phòng sâu bệnh, tạo dáng, tỉa nụ. Nhiều nhà vườn còn thuê thêm lao động thời vụ để kịp tiến độ chăm sóc. Tại một vườn hoa ly ở Tây Tựu, chị Lệ cho biết gia đình đang chăm sóc gần 2 vạn gốc ly chuẩn bị cho dịp Tết. “Hoa ly rất ‘khó tính’, chi phí giống, phân bón cao, nên phải chăm kỹ để cây khỏe, nụ mẩy, nở đúng vụ,” chị chia sẻ.
Giữa các luống hoa cúc cao ngang người, nông dân tất bật tỉa nụ, giữ dáng cho hoa.
Cánh đồng hoa cúc nở rộ trải dài, sẵn sàng cho vụ thu hoạch phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm.
Những luống hoa cúc vàng rực được chăm sóc kỹ lưỡng giữa rét đậm, rét hại
Kiểm tra, tỉa nụ cho hoa trong rét đậm.
Giữa mưa rét, có lúc người nông dân phải đốt lửa sưởi ấm đôi tay sau nhiều giờ làm việc.
Toàn cảnh vùng trồng hoa tại Hà Nội những ngày giáp Tết, nông dân dồn lực chăm sóc vụ hoa lớn nhất trong năm.
Những bó hoa sau thu hái được vận chuyển ngay tại ruộng, kịp đưa ra thị trường. Mỗi luống hoa nở đúng dịp không chỉ mang lại thu nhập, mà còn là cách người nông dân Hà Nội lặng thầm “giữ Tết” cho thị trường cuối năm.
Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/anh/gia-ret-bao-trum-nong-dan-ha-noi-gong-minh-cham-hoa-tet-20260124225030641.htm
#Hoa vụ Tết #Hoa Tết #Nông dân Hà Nội #tây tựu

