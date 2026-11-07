[GALLERY] Yamaha XENTER E ra mắt - xe máy điện sạc 5,5 giờ chạy 108 km

Yamaha vừa chính thức giới thiệu XENTER E mới tại triển lãm EICMA 2026, đánh dấu bước tiến mới của hãng Nhật Bản trong phân khúc xe tay ga thuần điện.
Yamaha vừa chính thức giới thiệu XENTER E mới tại triển lãm EICMA 2026, đánh dấu bước tiến mới của hãng Nhật Bản trong phân khúc xe tay ga thuần điện.
Mẫu xe sedan BYD Seal 07 thế hệ thứ hai sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới, có hệ thống trợ lái nâng cao God’s Eye B và pin Blade với công nghệ sạc nhanh 9 phút.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mão đón cơ hội hợp tác bất ngờ, Thìn không nên cho vay tiền hoặc tham gia giao dịch thiếu minh bạch.
Hãng xe Volkswagen đang chuẩn bị nâng cấp giữa vòng đời một loạt các dòng sedan hạng B dựa trên nền tảng MQB A0, và Virtus sẽ là mẫu xe đầu tiên.
Từ cuối tháng 10, nhiều bài đăng chào bán Nissan Patrol 2026 xuất hiện trên mạng xã hội. Mẫu SUV được giới thiệu có nhiều tính năng cao cấp, kể cả nâng hạ gầm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 7/11/2026, Thiên Bình có thể nhận được lời mời gặp gỡ bất ngờ, dễ tìm lại sự đồng điệu cùng người thương sau thời gian bận rộn.
Thảo Nhi Lê, Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau cuộc thi sắc đẹp.
Những thông tin và hình ảnh đầu tiên về Lincoln Aviator EX8 vừa được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố trong danh mục đăng kiểm.
GWM Tank 300 đang được một đại lý tại TP.HCM chào bán với mức giảm tới hơn 200 triệu đồng. Nhờ ưu đãi này, bản máy xăng có giá khởi điểm chỉ từ 1,18 tỷ đồng.
Chiếc Pagani Huayra cuối cùng trong series 3 chiếc được tạo ra nhằm mừng thọ 70 tuổi nhà sáng lập hãng - Horacio Pagani - vừa được ra mắt với tên gọi 70 Anima.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thân có thể gặp quý nhân mở lối sự nghiệp, Sửu khởi sắc tình cảm, tuổi Mão cần thận trọng chi tiêu.
Mới 12 tuổi, bé Sol – con gái ca sĩ Đoan Trang khiến nhiều người bất ngờ bởi chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng vóc dáng phổng phao như thiếu nữ.
Không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc sông nước hữu tình, Cần Thơ còn sở hữu nhiều món đặc sản thơm ngon, mang đậm hương vị địa phương.
Honda mới đây đã chính thức giới thiệu RN0 2027 tại triển lãm EICMA 2026 ở Italy, đánh dấu bước gia nhập phân khúc xe đạp leo núi trợ lực điện cao cấp.
Vụ cháy xảy ra tại khu nhà học tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, Hà Nội, khiến một người tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.
Mẫu xe sedan BMW 3 Series 2027 thế hệ mới dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thân xe kéo dài, chiều dài cơ sở chỉ ngắn hơn BMW 5 Series tại Mỹ 25 mm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/11/2026, Bọ Cạp có thể tìm ra lối thoát cho vấn đề kéo dài, mở ra cơ hội mới, Song Tử thận trọng lời nói.
Mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class EV 2027 thuần điện vừa chính thức được giới thiệu tại Đông Nam Á với phiên bản C300 4Matic AMG Line Plus.
Mang hai dòng máu Việt - Pháp, Lisa Gouband là một trong những thí sinh gây chú ý ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tròn 6 tuổi. Càng lớn, hai bé càng sở hữu ngoại hình nổi bật, tính cách đáng yêu, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Harley-Davidson Sprint 440 sẽ là mẫu cruiser rẻ nhất của hãng môtô Mỹ, đóng vai trò đưa người mới "nhập môn" môtô đến với thương hiệu đình đám Harley-Davidson.