[GALLERY] Subaru Outback 2027 có bản tiêu chuẩn giá rẻ, mà vẫn có ghế sưởi

Trái với dự đoán, phiên bản tiêu chuẩn mới của mẫu Subaru Outback 2027 cho thị trường Mỹ không phải là một mẫu xe bị cắt giảm trang bị đến mức tối thiểu.