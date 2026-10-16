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[GALLERY] Đan Trường tuổi 50 vẫn trẻ trung như thời thanh xuân

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Đan Trường tuổi 50 vẫn trẻ trung như thời thanh xuân

Bước sang tuổi 50, ca sĩ Đan Trường vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi gương mặt điển trai, làn da ít nếp nhăn và vóc dáng phong độ.

Ngọc Mai
Ở tuổi ngũ tuần, Đan Trường vẫn là cái tên thường xuyên nhận được lời khen về ngoại hình trẻ trung. Gương mặt thư sinh, làn da ít nếp nhăn cùng đường nét hài hòa giúp nam ca sĩ duy trì diện mạo phong độ, khiến nhiều người khó tin anh đã bước sang tuổi 50. Ảnh: FB Đan Trường
Ở tuổi ngũ tuần, Đan Trường vẫn là cái tên thường xuyên nhận được lời khen về ngoại hình trẻ trung. Gương mặt thư sinh, làn da ít nếp nhăn cùng đường nét hài hòa giúp nam ca sĩ duy trì diện mạo phong độ, khiến nhiều người khó tin anh đã bước sang tuổi 50. Ảnh: FB Đan Trường
Không bó buộc bản thân trong hình ảnh quen thuộc, Đan Trường thường xuyên làm mới diện mạo bằng những lựa chọn thời trang hiện đại. Anh yêu thích áo khoác dáng rộng, áo thun và trang phục tông be mang đến vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng. Đôi khi, nam ca sĩ còn tạo điểm nhấn cá tính với áo da, áo cổ lọ đen và cách phối đồ năng động. Ảnh: FB Đan Trường
Không bó buộc bản thân trong hình ảnh quen thuộc, Đan Trường thường xuyên làm mới diện mạo bằng những lựa chọn thời trang hiện đại. Anh yêu thích áo khoác dáng rộng, áo thun và trang phục tông be mang đến vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng. Đôi khi, nam ca sĩ còn tạo điểm nhấn cá tính với áo da, áo cổ lọ đen và cách phối đồ năng động. Ảnh: FB Đan Trường
Nhắc đến Đan Trường, khán giả khó có thể quên mái tóc bổ luống từng làm nên thương hiệu của anh trong thập niên 1990. Kiểu tóc này gắn liền với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh, điển trai và từng trở thành xu hướng được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Sau nhiều năm, dấu ấn ấy vẫn góp phần tạo nên nét đặc trưng trong diện mạo của nam nghệ sĩ. Ảnh: FB Đan Trường
Nhắc đến Đan Trường, khán giả khó có thể quên mái tóc bổ luống từng làm nên thương hiệu của anh trong thập niên 1990. Kiểu tóc này gắn liền với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh, điển trai và từng trở thành xu hướng được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Sau nhiều năm, dấu ấn ấy vẫn góp phần tạo nên nét đặc trưng trong diện mạo của nam nghệ sĩ. Ảnh: FB Đan Trường
Bên cạnh mái tóc kinh điển, Đan Trường cũng linh hoạt thay đổi hình ảnh bằng các kiểu tóc undercut hoặc tóc dựng phồng. Những lựa chọn này mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung, đồng thời cho thấy sự chủ động làm mới bản thân của nam ca sĩ. Ảnh: FB Đan Trường
Bên cạnh mái tóc kinh điển, Đan Trường cũng linh hoạt thay đổi hình ảnh bằng các kiểu tóc undercut hoặc tóc dựng phồng. Những lựa chọn này mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung, đồng thời cho thấy sự chủ động làm mới bản thân của nam ca sĩ. Ảnh: FB Đan Trường
Đan Trường còn từng khiến người hâm mộ bất ngờ với vóc dáng săn chắc. Việc duy trì hình thể phong độ ở độ tuổi 50 giúp nam ca sĩ tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Đan Trường
Đan Trường còn từng khiến người hâm mộ bất ngờ với vóc dáng săn chắc. Việc duy trì hình thể phong độ ở độ tuổi 50 giúp nam ca sĩ tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Đan Trường
Đan Trường từng thừa nhận việc duy trì diện mạo trẻ trung không hoàn toàn đến từ yếu tố tự nhiên. Nam ca sĩ cho biết anh có sử dụng mỹ phẩm và áp dụng các phương pháp làm đẹp bằng công nghệ cao. Ảnh: FB Đan Trường
Đan Trường từng thừa nhận việc duy trì diện mạo trẻ trung không hoàn toàn đến từ yếu tố tự nhiên. Nam ca sĩ cho biết anh có sử dụng mỹ phẩm và áp dụng các phương pháp làm đẹp bằng công nghệ cao. Ảnh: FB Đan Trường
Sinh năm 1976, Đan Trường là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt từ cuối thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn sâu đậm với loạt ca khúc như: "Kiếp ve sầu", "Đi về nơi xa", "Tình khúc vàng" và "Mãi mãi một tình yêu". Không chỉ chinh phục người nghe bằng giọng hát đặc trưng, nam ca sĩ còn tạo nên sức hút nhờ ngoại hình thư sinh và phong cách riêng biệt. Ảnh: FB Đan Trường
Sinh năm 1976, Đan Trường là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt từ cuối thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn sâu đậm với loạt ca khúc như: "Kiếp ve sầu", "Đi về nơi xa", "Tình khúc vàng" và "Mãi mãi một tình yêu". Không chỉ chinh phục người nghe bằng giọng hát đặc trưng, nam ca sĩ còn tạo nên sức hút nhờ ngoại hình thư sinh và phong cách riêng biệt. Ảnh: FB Đan Trường
Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động biểu diễn, tham gia các chương trình âm nhạc và thực hiện những sản phẩm mới. Năm 2025, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát mang tên Dấu ấn thanh xuân, quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời và thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: FB Đan Trường
Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động biểu diễn, tham gia các chương trình âm nhạc và thực hiện những sản phẩm mới. Năm 2025, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát mang tên Dấu ấn thanh xuân, quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời và thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: FB Đan Trường
Đan Trường còn tích cực phát triển hoạt động kinh doanh. Cuối tháng 5 vừa qua, nam ca sĩ khai trương quán cà phê tại TP HCM. Ảnh: FB Đan Trường
Đan Trường còn tích cực phát triển hoạt động kinh doanh. Cuối tháng 5 vừa qua, nam ca sĩ khai trương quán cà phê tại TP HCM. Ảnh: FB Đan Trường
Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì sức hút nhờ sự kết hợp giữa diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang linh hoạt và tình yêu dành cho âm nhạc. Dù thời gian trôi qua, hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh từng làm say lòng khán giả những năm 1990 vẫn hiện diện trong lòng người hâm mộ. Ảnh: FB Đan Trường
Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì sức hút nhờ sự kết hợp giữa diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang linh hoạt và tình yêu dành cho âm nhạc. Dù thời gian trôi qua, hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh từng làm say lòng khán giả những năm 1990 vẫn hiện diện trong lòng người hâm mộ. Ảnh: FB Đan Trường
Mỹ Tâm, Đan Trường lần đầu song ca ca khúc "Chim trắng mồ côi". Clip: Mỹ Tâm 1981
Ngọc Mai
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