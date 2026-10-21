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[GALLERY] Chi Pu từ hot girl đời đầu đến mỹ nhân đa tài

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Chi Pu từ hot girl đời đầu đến mỹ nhân đa tài

Chi Pu mở rộng sự nghiệp từ diễn xuất, ca hát đến điều hành công ty giải trí.

Thu Cúc (tổng hợp)
Chi Pu vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn từng hẹn hò Việt SK. Nữ nghệ sĩ cho biết cô có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với gia đình anh nên việc gặp gỡ, làm việc là bình thường. Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn từng hẹn hò Việt SK. Nữ nghệ sĩ cho biết cô có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với gia đình anh nên việc gặp gỡ, làm việc là bình thường. Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu cho rằng giá trị của phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh hay việc họ được ai lựa chọn. Cô tự hào về những thành quả đã xây dựng, sự độc lập và quyền quyết định cuộc sống của mình. Theo nữ nghệ sĩ, tình yêu giúp hai người đồng hành nhưng không phải thước đo giá trị hay thành công của bất kỳ ai. Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu cho rằng giá trị của phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh hay việc họ được ai lựa chọn. Cô tự hào về những thành quả đã xây dựng, sự độc lập và quyền quyết định cuộc sống của mình. Theo nữ nghệ sĩ, tình yêu giúp hai người đồng hành nhưng không phải thước đo giá trị hay thành công của bất kỳ ai. Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu được chú ý sau khi tham gia Miss Teen 2009. Từ hình ảnh hot girl, cô dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất qua các dự án như: "5S Online", "Hương ga", "Mối tình đầu của tôi", "Chị chị em em". Bên cạnh đó, cô còn thử sức ở vai trò nhà sản xuất với các dự án "Cô gái trên tầng thượng", "My sunshine" và "Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai". Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu được chú ý sau khi tham gia Miss Teen 2009. Từ hình ảnh hot girl, cô dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất qua các dự án như: "5S Online", "Hương ga", "Mối tình đầu của tôi", "Chị chị em em". Bên cạnh đó, cô còn thử sức ở vai trò nhà sản xuất với các dự án "Cô gái trên tầng thượng", "My sunshine" và "Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai". Ảnh: FB Chi Pu.
Năm 2017, Chi Pu bắt đầu sự nghiệp ca hát, lần lượt ra mắt các sản phẩm như "Từ hôm nay", "Cho ta gần hơn", "Talk to me" và "Đóa hoa hồng". Việc chuyển hướng sang âm nhạc từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cũng đánh dấu bước đi mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô. Ảnh: FB Chi Pu.
Năm 2017, Chi Pu bắt đầu sự nghiệp ca hát, lần lượt ra mắt các sản phẩm như "Từ hôm nay", "Cho ta gần hơn", "Talk to me" và "Đóa hoa hồng". Việc chuyển hướng sang âm nhạc từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cũng đánh dấu bước đi mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô. Ảnh: FB Chi Pu.
Với "Anh ơi ở lại", Chi Pu khai thác câu chuyện Tấm Cám theo góc nhìn mới, đặt nhân vật Cám vào vị trí trung tâm. Ca khúc tạo dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của nữ nghệ sĩ, cho thấy hướng tiếp cận khác biệt khi kết hợp chất liệu cổ tích với câu chuyện tình yêu hiện đại. Ảnh: FB Chi Pu.
Với "Anh ơi ở lại", Chi Pu khai thác câu chuyện Tấm Cám theo góc nhìn mới, đặt nhân vật Cám vào vị trí trung tâm. Ca khúc tạo dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của nữ nghệ sĩ, cho thấy hướng tiếp cận khác biệt khi kết hợp chất liệu cổ tích với câu chuyện tình yêu hiện đại. Ảnh: FB Chi Pu.
Năm 2023, Chi Pu tham gia chương trình "Đạp gió" tại Trung Quốc và góp mặt trong đội hình chiến thắng. Chương trình giúp cô tiếp cận thêm khán giả ở thị trường châu Á, đồng thời mở rộng cơ hội hoạt động ngoài Việt Nam. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Năm 2023, Chi Pu tham gia chương trình "Đạp gió" tại Trung Quốc và góp mặt trong đội hình chiến thắng. Chương trình giúp cô tiếp cận thêm khán giả ở thị trường châu Á, đồng thời mở rộng cơ hội hoạt động ngoài Việt Nam. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Năm 2024, Chi Pu phát hành ca khúc "Finding you" do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác. Sản phẩm mang màu sắc R&amp;B, lấy cảm hứng từ phong cách Y2K, với câu chuyện về cuộc gặp gỡ định mệnh trên một chuyến tàu. Diễn viên Trung Quốc Phàn Trị Hân cũng góp mặt trong MV. Chi Pu từng chia sẻ với VOV rằng cô vẫn hồi hộp mỗi khi ra mắt dự án mới. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Năm 2024, Chi Pu phát hành ca khúc "Finding you" do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác. Sản phẩm mang màu sắc R&B, lấy cảm hứng từ phong cách Y2K, với câu chuyện về cuộc gặp gỡ định mệnh trên một chuyến tàu. Diễn viên Trung Quốc Phàn Trị Hân cũng góp mặt trong MV. Chi Pu từng chia sẻ với VOV rằng cô vẫn hồi hộp mỗi khi ra mắt dự án mới. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Chia sẻ với Tiền Phong, Chi Pu cho biết cô mong muốn mức cát-sê phản ánh đúng năng lực và giá trị đóng góp sau quá trình phát triển sự nghiệp, đặc biệt sau chương trình "Đạp gió 2023". Ảnh: FB Chi Pu.
Chia sẻ với Tiền Phong, Chi Pu cho biết cô mong muốn mức cát-sê phản ánh đúng năng lực và giá trị đóng góp sau quá trình phát triển sự nghiệp, đặc biệt sau chương trình "Đạp gió 2023". Ảnh: FB Chi Pu.
Theo Vietnamnet, tháng 3/2026, Chi Pu ra mắt vai trò đồng sáng lập kiêm điều hành một công ty giải trí mới, hướng đến hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ phát triển sự nghiệp. Ý tưởng này được ấp ủ trong 3 năm, với hơn một năm chuẩn bị đội ngũ, định hướng và phương thức vận hành. Nữ nghệ sĩ kỳ vọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp nghệ sĩ phát triển lâu dài và tiếp cận thị trường quốc tế. Ảnh: FB Chi Pu.
Theo Vietnamnet, tháng 3/2026, Chi Pu ra mắt vai trò đồng sáng lập kiêm điều hành một công ty giải trí mới, hướng đến hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ phát triển sự nghiệp. Ý tưởng này được ấp ủ trong 3 năm, với hơn một năm chuẩn bị đội ngũ, định hướng và phương thức vận hành. Nữ nghệ sĩ kỳ vọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp nghệ sĩ phát triển lâu dài và tiếp cận thị trường quốc tế. Ảnh: FB Chi Pu.
Xem video Chi Pu biểu diễn "Đóa hoa hồng". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
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