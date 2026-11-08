[GALLERY] BYD Yangwang Altior chốt giá bán, sedan siêu sang hơn 7,9 tỷ đồng

Sự xuất hiện của Altior bổ sung một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn vào danh mục sản phẩm vốn đã có các mẫu SUV hiệu suất cao và siêu xe điện của Yangwang nhà BYD.