Elon Musk dự đoán tương lai AI vượt con người vào năm 2030

Kho tri thức

Tỷ phú Elon Musk gây chú ý khi đưa ra một số tiên tri. Trong đó, ông dự đoán AGI "sẽ vượt trội hơn trí tuệ của toàn bộ con người cộng lại" vào năm 2030.

Tâm Anh (theo Teslarati, Singju Post))
Trên podcast Moonshots with Peter Diamandis phát sóng cuối tuần qua, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra một số lời tiên tri về thế giới trong tương lai. Cụ thể, ông dự đoán trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có thể xuất hiện năm 2026. Ảnh: saiwa.ai.
"Năm 2030, chúng ta sẽ vượt qua mọi giới hạn. Tôi tin chắc rằng khi đó, trí tuệ nhân tạo sẽ vượt trội hơn trí tuệ của toàn bộ con người cộng lại", tỷ phú Musk dự báo về tương lai của AGI. Ảnh: saiwa.ai.
Tiếp đến, ông Musk dự đoán rằng, robot hình người Optimus của Tesla có thể chỉ mất khoảng 3 năm để giỏi hơn những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất. Ảnh: animatronicrobotics.com.
"Có lẽ nhiều robot Optimus sẽ giỏi phẫu thuật hơn tất cả bác sĩ phẫu thuật trên Trái đất cộng lại", ông Musk chia sẻ. Ảnh: teslarati.com.
Trong tương lai xa hơn, ông Musk tin rằng, robot hình người khi kết hợp AGI sẽ mở ra khả năng đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên thịnh vượng vượt xa tưởng tượng. Ảnh: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightTocket via Getty Images.
Về vấn đề việc làm, ông Musk dự đoán trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa có thể định hình lại thị trường việc làm, dự đoán năng suất sẽ tăng mạnh cùng với những xáo trộn cấu trúc công việc truyền thống. Ảnh: matthewrenze.com.
Tỷ phú Musk dự báo Trung Quốc sẽ có thể vượt xa nhiều nước trên thế giới về điện toán AI. Quốc gia này vươn lên vị trí dẫn đầu nhờ vào nguồn điện dồi dào và khả năng mở rộng quy mô sản xuất điện. Ảnh: tango-project.eu.
Về năng lượng, tỷ phú Musk dự đoán năng lượng Mặt trời sẽ là nguồn khai thác ưu tiên ở tương lai. Ông cho rằng, Mặt trời sẽ trở thành nguồn năng lượng áp đảo, vượt xa mọi hình thức khác như than, khí, hay thậm chí nhiệt hạch nhân tạo. Ảnh: UC Davis.
Theo tỷ phú Musk, con người chỉ cần khai thác một phần nhỏ năng lượng Mặt trời có thể đáp ứng nhu cầu tổng năng lượng mà con người đang sử dụng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng quy mô sản xuất và lưu trữ năng lượng bền vững. Ảnh: prysmian.com.
