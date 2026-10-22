[e-Magazine] VĐV Nguyễn Văn Khang: Xuất phát điểm không quyết định đích đến

Khi theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM, Nguyễn Văn Khang bắt đầu chạy bộ để cải thiện thể lực rồi dần nhận ra niềm yêu thích với môn thể thao này. Vì vậy, anh chuyển sang điền kinh vào tháng 3/2024 sau gần 9 năm gắn bó với Vovinam.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, vận động viên sinh năm 2005 chia sẻ về quá trình tập luyện, những dấu mốc đáng nhớ và định hướng tương lai.

Tại Giải Marathon Quốc tế Techcombank Hà Nội 2026, Nguyễn Văn Khang giành giải nhất nam cự ly 5 km. Thành tích này tiếp thêm động lực để anh hướng đến những mục tiêu cao hơn.

“Tôi rất vui và tự hào khi giành giải nhất. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, hướng đến những mục tiêu lớn hơn”, anh chia sẻ.

Trước đó, Nguyễn Văn Khang giành Huy chương Đồng nội dung 800 m tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2024. Năm 2025, anh xếp thứ tư ở cả hai cự ly 800 m và 1.500 m tại giải vô địch quốc gia.

Năm 2026 đánh dấu bước tiến đáng chú ý của nam vận động viên. Tháng 8, anh giành Huy chương Vàng nội dung 800 m nam U23 quốc gia với thành tích 1 phút 54 giây 52. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Khang còn về nhì nội dung 1.500 m U23 quốc gia và Huy chương Đồng nội dung tiếp sức 4x800 m tại giải vô địch quốc gia.

Những kết quả này cho thấy sự tiến bộ của Khang sau hơn hai năm chuyển hướng sang điền kinh, đồng thời tạo thêm cơ sở để anh đặt mục tiêu cao hơn trong các giải đấu tiếp theo.

Chia sẻ về sự kiện đáng nhớ nhất, Nguyễn Văn Khang cho biết: “Dấu mốc tôi tự hào nhất là Huy chương Vàng 800 m tại Giải vô địch U23 quốc gia. Thành tích này giúp tôi tin tưởng hơn vào bản thân”.

Theo nam vận động viên, tính kỷ luật, sự kiên trì, tinh thần cầu tiến và sự hướng dẫn của huấn luyện viên là những yếu tố giúp anh tiến bộ trong hơn hai năm theo đuổi điền kinh. Bên cạnh đó, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần, giúp anh vững tin theo đuổi đam mê ngay cả khi gặp khó khăn.

Song song với tập luyện và thi đấu, Nguyễn Văn Khang hiện theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM. Anh chủ động sắp xếp thời gian để cân bằng việc học với lịch tập luyện, thi đấu và hoàn thành trách nhiệm của mình.

Từ trải nghiệm cá nhân, nam vận động viên mong muốn khuyến khích người trẻ sống kỷ luật và mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

“Tôi muốn truyền cảm hứng để các bạn trẻ sống kỷ luật, dám theo đuổi ước mơ và không giới hạn bản thân. Tôi tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến”, anh chia sẻ.

Thời gian tới, Nguyễn Văn Khang hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc, đồng thời đặt mục tiêu cải thiện thành tích ở hai cự ly sở trường 800 m và 1.500 m. Sau khi hoàn thành chương trình học, anh mong muốn trở thành giáo viên thể chất, góp phần khơi dậy niềm yêu thích thể thao ở thế hệ trẻ.