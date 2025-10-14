Dự đoán ngày mới 15/10/2025 cho 12 con giáp: Thân khởi sắc

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân nắm lấy cơ hội bày tỏ tình cảm với người trong lòng và có tài vận khởi sắc.
Mới đây, nữ diễn viên Quỳnh Kool đã thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh khoe nhan sắc với dòng chú thích: “30 tuổi có phải trẻ con đâu”.
Cả khuôn viên biệt thự của vợ chồng Chi Bảo được thiết kế sang trọng, tạo cảm giác như đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng.
Trứng gà không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp giảm rụng tóc hiệu quả. Nhờ giàu protein và vitamin, loại thực phẩm quen thuộc này nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ gốc.
Lại Mai Hoa cao 1m84, trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2025. 2 năm trước, người đẹp giành chiến thắng cuộc thi Face of Vietnam.
Bức chạm khắc trên đá 12.000 năm tuổi ở sa mạc Ả Rập Saudi, là bằng chứng cho thấy con người cư trú trong khu vực này sớm hơn 2.000 năm so với trước đây.
Cua là món ngon bổ dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng an toàn. Chuyên gia khuyến cáo 3 phần của cua cần loại bỏ ngay để tránh rước độc vào người.
Kiều nữ golf Spiranac lại khiến mạng xã hội bùng nổ khi khoe đường cong nóng bỏng trong bộ váy trắng bó sát.
Dưới lớp cát vàng của Luxor, Thung lũng các Vị Vua là nơi yên nghỉ của những Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại.
Từng bị xem là món đồ xa xỉ chỉ để “khoe nhà sang”, robot hút bụi giờ đã trở thành thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình Việt nhờ giá rẻ và công nghệ vượt trội
Triadobatrachus là một trong những sinh vật cổ xưa nhất đánh dấu bước chuyển mình giữa kỷ nguyên của các loài kỳ giông và thế giới của các loài ếch hiện đại.
Nhiều người dân Palestine phải di dời trước đó đã quay trở lại quê nhà sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một.
Ngân 98 - Lương Bằng Quang chênh nhau 16 tuổi, gắn bó từ năm 2017. Mới đây, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Virginia Fonseca, mỹ nhân lai Mỹ - Brazil, mẹ 3 con và influencer đình đám, là người khiến ngôi sao bóng đá Vinicius phải cầu xin nối lại tình cảm.
Nằm giữa đại ngàn Tây Bắc, Tà Xùa mùa này đẹp mơ màng với hoàng hôn phủ sắc vàng lên đồi cỏ hoa và biển mây bồng bềnh, khiến du khách ngỡ lạc vào giấc mơ.
Thi hài của Thánh Francis thành Assisi sẽ được đưa ra khỏi mộ và trưng bày lần đầu tiên sau 800 năm như một phần của nghi lễ cổ xưa.
Các nhà khoa học mới tuyên bố đã giải mã được cách người xưa vận chuyển những bức tượng Moai nặng từ 12 - 80 tấn qua quãng đường dài tới đảo Phục Sinh.
Bộ đôi xe sang Genesis X Gran Coupe và Convertible hoàn toàn mới dựa trên nền tảng mẫu sedan cỡ lớn G90, nhưng gây kinh ngạc bởi thiết kế uy nghi và tinh tế.
Theo VDL Defentec, công ty này đang thiết lập một dây chuyền lắp ráp chuyên dụng nhằm mở rộng sản xuất đủ 150 robot mặt đất của Hà Lan viện trợ cho Ukraine.
Theo tử vi, trong hai năm sắp tới sẽ có ba con giáp bước vào quãng sáng rực: Trắc trở tan dần, tài lộc bật lên, công việc thuận đường.
Sau nhiều năm chạy hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngân 98 được cho là có khối tài sản lớn với nhiều bất động sản và xe sang.