Vì sao người miền Nam cúng cá lóc ngày vía Thần Tài?

Thần Tài là một vị thần ý niệm, biểu trưng cho tiền tài, sự giàu có. Vì vậy, bàn thờ cúng Thần Tài từ lâu đã trở nên phổ biến trong các hộ gia đình người Việt. Ảnh minh họa Ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm được xem là ngày vía Thần Tài. Đây là thời điểm người dân dùng lễ vật đặc trưng kính dâng lên vị thần tiền tài nhằm tạ ơn và cầu may cho một năm mới buôn may bán đắt, tài lộc đầy nhà. Ảnh Internet Mặc dù ở mỗi vùng miền tín ngưỡng thờ cúng khác nhau, thế nhưng thường vẫn có các lễ nghi truyền thống như mua vàng, mua đồ phong thủy, mâm cúng là bộ tam sinh gồm thịt heo, tôm hoặc cua luộc, trứng gà hoặc trứng vịt. Ảnh minh họa Riêng tại miền Nam, trong mâm lễ vật dâng Thần Tài thường có thêm cá lóc, mía. Ảnh Internet Theo nhiều chuyên gia phong thủy, người dân Nam Bộ có quan niệm cúng cá lóc nướng ngày vía Thần Tài sẽ đem đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Ảnh Internet Cá lóc nướng dùng để cúng ngày vía Thần Tài phải nguyên con, không cạo vảy, không cắt vi và đuôi. Khi đem đi nướng, cần dùng mía chẻ xiên thẳng qua miệng cá để định hình con cá được thẳng thớm. Ảnh minh họa Nhiều người cho rằng tục cúng cá lóc nướng có thể bắt nguồn từ nét văn hóa gắn liền với sông nước, kênh rạch của vùng Nam Bộ. Ảnh Internet Cá lóc có thể được coi là sản vật đặc trưng vùng miền nên khi dâng lên thần linh sẽ thể hiện lòng biết ơn, trân trọng thiên nhiên mưa thuận gió hòa, tưởng nhớ đến cuộc sống cần cù của ông cha ngày trước. Ảnh Internet Với sức sống mãnh liệt và khả năng sinh tồn tốt trong nhiều điều kiện khác nhau, cá lóc còn tượng trưng cho nỗ lực và sự thành công. Ảnh Internet Ngoài ra, theo phong thủy, cá luôn là biểu tượng để thu hút tài lộc, may mắn. Hình ảnh đó còn đại diện cho mong ước có được cuộc sống trôi chảy thuận lợi như cá bơi trong nước. Ảnh InternetXem video: Ngày vía Thần Tài, mua vàng thế nào để rước tài lộc về nhà?

