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Xã hội

Công an Huế kịp thời cứu sống nam sinh nhảy cầu ở Huế

Trong đêm, chiến sĩ Tổ tuần tra 785 Công an thành phố Huế đi làm nhiệm vụ đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu tự tử.

Hoàng Lý

Ngày 17/10, Công an Thành phố Huế thông tin vào khoảng 23h45' ngày 16/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung, phường Hương Trà, Tổ tuần tra 785 Công an thành phố Huế nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức di chuyển đến hiện trường kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông, đang chới với giữa dòng nước.

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Nam thanh niên nhảy cầu may mắn được cứu sống. Ảnh: CATP Huế.

Phát hiện sự việc đồng chí Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Huế đã lập tức lao xuống dòng nước, dũng cảm bơi tiếp cận nạn nhân để cứu người. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại trong tổ nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được cứu là anh H.P (sinh năm 2005, trú tại phường Hương Trà, TP. Huế). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P đã có hành động tiêu cực, nhảy cầu xuống sông. Sau khi được cứu, anh P được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.

Video hiện trường lực lượng Công an TP Huế cứu sống nam thanh niên nhảy cầu. Video (CATP Huế cung cấp)
#Công an Huế #Cứu nạn nhảy cầu #Tổ tuần tra 785 #Huế #Chống tự tử

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