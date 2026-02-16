Hà Nội

Con trai đáng yêu của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Giải trí

Con trai đáng yêu của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Bé Táo - con trai ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Táo Vegan Family)
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương lập một fanpage để lưu lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình.
Nhiều khoảnh khắc của bé Táo - con trai Hồ Quỳnh Hương được đăng tải trên fanpage gia đình.
Hồ Quỳnh Hương tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của bé Táo bên bố - doanh nhân Hoàng Công Thành.
Hồ Quỳnh Hương giữ kín hình ảnh chồng con trong ít năm qua. Đến năm 2025, khi tổ chức đám cưới, nữ ca sĩ mới hé lộ về cuộc hôn nhân với doanh nhân Công Thành cũng như việc làm mẹ bỉm sữa.
Con trai Hồ Quỳnh Hương sở hữu gương mặt tròn trịa, làn da sáng, đôi mắt to và trong veo luôn ánh lên nét hồn nhiên đúng tuổi. Mỗi khi cười, cậu bé để lộ biểu cảm dễ thương.
Ở những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, bé Táo 'đốn tim' người hâm mộ bởi dáng vẻ lanh lợi, tinh nghịch, toát lên sự khỏe khoắn và năng động. Chính nét đáng yêu mộc mạc ấy giúp con trai Hồ Quỳnh Hương nhận được nhiều lời khen từ khán giả mỗi lần xuất hiện.
Hồ Quỳnh Hương tâm sự nụ cười của con trai là điều khiến vợ chồng cô quên đi mọi mỏi mệt. "Có những lúc cuộc sống ngoài kia thật nhiều lo toan, chỉ cần nhìn con cười, là mọi thứ như chậm lại, dịu đi và đủ đầy hơn. Với ba mẹ, niềm vui của con là hạnh phúc giản dị nhưng quý giá nhất. Yêu Táo của ba mẹ!", nữ ca sĩ trải lòng.
Hồ Quỳnh Hương khoe được con trai chụp ảnh giúp.
Doanh nhân Công Thành và Hồ Quỳnh Hương hẹn hò sau thời gian dài làm bạn bè, đối tác.
Cặp đôi công khai hình ảnh sánh đôi sau đám cưới.
Đăng tải hình ảnh bên chồng, Hồ Quỳnh Hương hài hước viết: "Lâu lâu công chúa của gia đình đi diễn là cả nhà phải nghỉ việc hết để tháp tùng công chúa như vậy bố mẹ hai bên mới yên tâm".
Doanh nhân Công Thành phong độ, chiều chuộng vợ con.
