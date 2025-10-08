Hà Nội

Chuyên gia nuôi bộ não mini để phát triển máy tính sinh học

Nhà Khoa học

Chuyên gia nuôi bộ não mini để phát triển máy tính sinh học

Các nhà nghiên cứu ở Thụy Sĩ đang nuôi những bộ não mini từ tế bào gốc để phát triển máy tính sinh học với nhiều tiềm năng ứng dụng trong tương lai.

Một nhóm nhà khoa học tại Thụy Sĩ đứng đầu bởi Tiến sĩ Fred Jordan, nhà đồng sáng lập phòng thí nghiệm FinalSpark nằm ở thị trấn Vevey thuộc bang Vaud, đang nỗ lực phát triển máy tính sinh học nhờ nuôi những bộ não mini từ tế bào gốc. Ảnh: Aa.com.tr.
Nhóm nghiên cứu hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu chứa đầy máy chủ "sống" có khả năng mô phỏng theo cách trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng sử dụng năng lượng ít hơn. Ảnh: BBC.
Tiến sĩ Fred và các đồng nghiệp tạo ra neuron có thể phát triển thành cụm gọi là organoid, gắn chúng vào điện cực và sử dụng như máy tính thu nhỏ. Ảnh: FinalSpark/BBC.
Ở FinalSpark, quá trình bắt đầu với tế bào gốc lấy từ tế bào da người mà nhóm nghiên cứu mua từ phòng khám ở Nhật Bản. Tiến sĩ Flora Brozzi, nhà sinh vật học tế bào trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy tế bào gốc sống thành những khối cầu nhỏ màu trắng. Ảnh: BBC.
Mỗi khối cầu là một bộ não tí hon bao gồm các cụm neuron và tế bào hỗ trợ. Loại organoid này kém xa não người về độ phức tạp như có cùng khối xây dựng cơ bản. Ảnh: FinalSpark.
Sau khi trải qua quá trình kéo dài vài tháng, organoid sẵn sàng gắn vào điện cực rồi được kích thích để phản ứng với phím tắt đơn giản. Đây là một phương tiện để truyền và nhận tín hiệu điện và kết quả được ghi lại trên máy tính thường gắn kèm hệ thống. Ảnh: FinalSpark.
Khi ấn một phím, tín hiệu điện truyền qua điện cực, màn hình hiển thị đồ thị thay đổi giống điện não đồ. Kích thích điện là bước quan trọng đầu tiên hướng tới mục tiêu lớn hơn của nhóm nghiên cứu là kích hoạt quá trình học hỏi ở neuron của máy tính sinh học để chúng có thể tự điều chỉnh khi vận hành. Ảnh: ktsimage/iStockphoto.
Một thách thức mà nhóm nghiên cứu cần tìm cách giải quyết là duy trì khả năng tồn tại của máy tính sinh học. Trong 4 năm qua, FinalSpark đã đạt được thành tích quan trọng là organoid do họ nghiên cứu có thể sống sót tới 4 tháng. Ảnh: cacm.acm.org.
Thỉnh thoảng, các nhà nghiên cứu quan sát hàng loạt hoạt động từ organoid trước khi chúng chết, tương tự nhịp tim và hoạt động não tăng lên ở một số cá nhân khi qua đời. Ảnh: deshkalnews.com.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo AA, BBC)
