Chiếc ôtô đầu tiên - dấu mốc cho hành trình tự chủ của người phụ nữ

Sau 10 năm lập nghiệp, Lê Vân quyết định mua chiếc ôtô đầu tiên như một phần thưởng cho những nỗ lực đã qua và dấu mốc mở đầu một chặng đường mới.

Có những thành công không được đo bằng chức danh hay những con số trong tài khoản, mà bằng việc một ngày nào đó, ta có thể tự tay thực hiện điều mình từng mong ước. Sau 10 năm lập nghiệp tại Hà Nội, Lê Vân quyết định mua chiếc ô tô đầu tiên – OMODA C5 SHS-H – như một phần thưởng cho những nỗ lực đã qua và dấu mốc mở đầu một chặng đường mới của cuộc sống.

Mười năm lập nghiệp và một cột mốc đáng nhớ

Có những dấu mốc trong cuộc đời mà chỉ khi nhìn lại, người ta mới nhận ra mình đã đi được một chặng đường dài. Đó có thể là công việc đầu tiên, tháng lương đầu tiên đủ để gửi về cho bố mẹ, hay lần đầu mua được một tài sản lớn bằng chính số tiền mình tích lũy. Với Lê Vân, dấu mốc đáng nhớ ấy là ngày cô nhận chiếc ô tô đầu tiên.

Mười năm trước, Vân đến Hà Nội lập nghiệp với những mục tiêu giản dị: có một công việc tốt, thu nhập ổn định và tự lo được cho cuộc sống. Những năm đầu ở Thủ đô là khoảng thời gian cô học cách tự xoay xở, từ việc cân đối chi tiêu, thích nghi với công việc đến giải quyết những khó khăn mà không phải lúc nào cũng có gia đình ở bên.

OMODA C5 SHS-H thu hút người dùng bởi thiết kế trẻ trung, hiện đại.

Sau một thập kỷ, những nỗ lực ấy dần mang lại thành quả. Công việc ổn định hơn, tài chính vững vàng hơn và Vân cũng có thể chủ động với nhiều quyết định quan trọng trong cuộc sống. Bước qua tuổi 30, cô nhận ra thành công không nhất thiết phải là một điều gì quá lớn lao. Đôi khi, đó là cảm giác nhìn lại những mục tiêu từng đặt ra và thấy mình đã lần lượt thực hiện được chúng. Mua một chiếc ô tô là một trong những mục tiêu như vậy.

“Ngày mới lên Hà Nội, mình chỉ mong có công việc ổn định và tự trang trải cuộc sống. Sau này, khi mọi thứ tốt hơn, mình bắt đầu nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn. Chiếc ô tô đầu tiên là điều mình đã mong muốn từ lâu, và mình rất vui vì cuối cùng đã tự thực hiện được”, Vân chia sẻ.

Sau nhiều năm cân nhắc và tích lũy, Vân lựa chọn OMODA C5 SHS-H. Cô xem chiếc xe như một phần thưởng dành cho chính mình, không phải để kỷ niệm một ngày đặc biệt, mà để ghi dấu thành quả của cả một hành trình. Niềm vui ấy không đơn thuần đến từ việc sở hữu một chiếc xe mới. Điều khiến Vân tự hào hơn cả là cô đã đủ khả năng tự mua chiếc xe mình thích, bằng chính sự cố gắng của bản thân.

Chiếc xe đầu tiên và quyết định của riêng mình

Với một người đã quen tự đưa ra những quyết định quan trọng, việc mua chiếc ô tô đầu tiên cũng được Vân cân nhắc kỹ lưỡng. Cô tìm hiểu nhiều lựa chọn, hỏi ý kiến người quen và trực tiếp trải nghiệm trước khi quyết định.

OMODA C5 SHS-H thu hút Vân bởi thiết kế trẻ trung, hiện đại, phù hợp với phong cách mà cô yêu thích. Nhưng điều giữ cô lại với lựa chọn này là cảm giác thoải mái khi cầm lái và sự phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. “Mình thích một chiếc xe có thiết kế đẹp, nhưng không thể chỉ đẹp là đủ. Vì đây là xe đầu tiên nên mình quan tâm xe có dễ lái không, đi xa có thoải mái không và chi phí sử dụng có hợp lý không”, Vân kể.

Trước những băn khoăn về xuất xứ Trung Quốc của thương hiệu, Vân có góc nhìn riêng. Từng có dịp đến Trung Quốc, cô đã trực tiếp chứng kiến sự phát triển của công nghệ và ngành công nghiệp ô tô tại đây. Điều đó khiến cô không muốn đánh giá một sản phẩm chỉ dựa trên những định kiến trước đó.

Thay vào đó, Vân lựa chọn tìm hiểu và tự trải nghiệm. Cảm giác lái êm ái, khả năng tăng tốc linh hoạt của hệ thống hybrid, cùng các tính năng hỗ trợ lái và an toàn là những yếu tố giúp cô thêm tự tin với quyết định của mình.

Với Vân, một chiếc xe phù hợp không nhất thiết phải có những thông số ấn tượng nhất. Quan trọng hơn là chiếc xe mang đến sự thoải mái, an tâm và đáp ứng tốt những nhu cầu thực tế.

Niềm tin cho một hành trình dài

Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm, Vân cũng quan tâm đến việc chiếc xe sẽ được chăm sóc như thế nào trong những năm tiếp theo.

Cô tìm hiểu hệ thống bảo dưỡng, chính sách bảo hành và những hoạt động đầu tư của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam. Trong đó, việc thương hiệu phát triển mạng lưới nhà phân phối, hệ thống hậu mãi và đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên mang lại thêm cơ sở để cô tin tưởng. “Mình mua xe để dùng nhiều năm nên cũng phải nghĩ đến chuyện bảo dưỡng, sửa chữa sau này. Biết hãng đang đầu tư nhà máy và phát triển hệ thống dịch vụ ở Việt Nam thì mình yên tâm hơn”, Vân chia sẻ.

Đối với cô, sự tin tưởng không đến từ một lời giới thiệu hấp dẫn, mà từ chất lượng sản phẩm có thể trực tiếp cảm nhận và những hành động cụ thể của doanh nghiệp.

Thành công là khi có thể tự lựa chọn hành trình của mình

Sở hữu chiếc ô tô đầu tiên, Vân có thêm nhiều dự định cho những ngày sắp tới. Cô muốn thường xuyên về quê thăm bố mẹ hơn, dành thời gian cho những chuyến đi xa cùng bạn bè và đôi khi tự lái xe đến một nơi nào đó để thay đổi không khí sau những ngày làm việc bận rộn.

Có xe riêng cũng giúp những việc thường ngày trở nên thuận tiện hơn. Không cần quá phụ thuộc vào lịch trình của các phương tiện khác, Vân có thể chủ động sắp xếp thời gian và lựa chọn điểm đến theo mong muốn.

Với khả năng vận hành đường dài lên đến 1.000km chỉ với 1 bình xăng của OMODA C5 SHS-H, cô cũng có thêm sự thuận tiện trong việc sử dụng và quản lý chi phí lâu dài. Nhưng trên tất cả, chiếc xe là lời nhắc về một mục tiêu mà cô đã hoàn thành.

“Mình nghĩ mỗi người có một định nghĩa thành công khác nhau. Với mình, thành công là có thể tự lo cho cuộc sống, thực hiện những mục tiêu đã đặt ra và được lựa chọn điều mình thực sự mong muốn. Chiếc xe này là một trong những thành quả như thế”, Vân chia sẻ.

Qua tuổi 30, Lê Vân vẫn còn nhiều kế hoạch và những mục tiêu mới phía trước. Chiếc ô tô đầu tiên không phải đích đến cuối cùng, mà là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình cô đang tiếp tục xây dựng.