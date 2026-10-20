BYD Sealion 8 mới sẽ là chiếc xe tiên phong dùng màn hình "siêu to khổng lồ"

Thông tin đăng kiểm của BYD Sealion 8 thế hệ mới (hay có tên gọi là Tang EV) đã bị rò rỉ tại Trung Quốc. Cùng lúc, hãng đã hé lộ thông tin chi tiết nội thất xe.