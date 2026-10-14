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BYD Da Han từ 913 triệu đồng - chạy hơn 1.000km, sạc siêu nhanh chỉ 9 phút

Số hóa - Xe

BYD Da Han từ 913 triệu đồng - chạy hơn 1.000km, sạc siêu nhanh chỉ 9 phút

BYD chính thức ra mắt Da Han EV sạc siêu nhanh tại thị trường Trung Quốc với ba phiên bản. Xe có giá từ 235.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 913 triệu đồng).

Nguyễn Anh
BYD vừa ra mắt mẫu sedan thuần điện cỡ lớn Da Han EV tại Trung Quốc. Xe được phân phối với ba phiên bản, giá từ 235.900 đến 275.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 913 triệu - 1,59 tỷ đồng).
BYD vừa ra mắt mẫu sedan thuần điện cỡ lớn Da Han EV tại Trung Quốc. Xe được phân phối với ba phiên bản, giá từ 235.900 đến 275.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 913 triệu - 1,59 tỷ đồng).
Hai phiên bản dẫn động cầu sau RWD đều có tầm hoạt động tối đa 1.008km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, bản dẫn động bốn bánh AWD có phạm vi hoạt động 880km. Da Han EV tiếp tục ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Han. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn chạy ban ngày dài hơn 2,4m, sử dụng 249 bóng LED.
Hai phiên bản dẫn động cầu sau RWD đều có tầm hoạt động tối đa 1.008km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, bản dẫn động bốn bánh AWD có phạm vi hoạt động 880km. Da Han EV tiếp tục ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Han. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn chạy ban ngày dài hơn 2,4m, sử dụng 249 bóng LED.
Thiết kế đầu xe phẳng cùng các khe hút gió được tối ưu giúp hệ số cản không khí đạt 0,197. Xe có kích thước dài 5.256mm, rộng 1.999mm và cao 1.510mm, chiều dài cơ sở 3.130mm.
Thiết kế đầu xe phẳng cùng các khe hút gió được tối ưu giúp hệ số cản không khí đạt 0,197. Xe có kích thước dài 5.256mm, rộng 1.999mm và cao 1.510mm, chiều dài cơ sở 3.130mm.
Hệ thống đánh lái bánh sau được trang bị tiêu chuẩn, giúp bán kính quay vòng tối thiểu đạt 4,95m. Khoang cabin được thiết kế theo kiểu bao quanh người ngồi, kết hợp các chi tiết trang trí bằng gỗ tần bì trắng và hệ thống đèn viền nội thất.
Hệ thống đánh lái bánh sau được trang bị tiêu chuẩn, giúp bán kính quay vòng tối thiểu đạt 4,95m. Khoang cabin được thiết kế theo kiểu bao quanh người ngồi, kết hợp các chi tiết trang trí bằng gỗ tần bì trắng và hệ thống đèn viền nội thất.
Trang bị đáng chú ý gồm màn hình AR-HUD 40 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 17,3 inch độ phân giải 3K và màn hình 12,3 inch dành cho hành khách phía trước.
Trang bị đáng chú ý gồm màn hình AR-HUD 40 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 17,3 inch độ phân giải 3K và màn hình 12,3 inch dành cho hành khách phía trước.
Hệ thống âm thanh Devialet cấu hình 7.1.4 kênh sử dụng tổng cộng 31 loa. Da Han EV còn được trang bị ghế bọc da Nappa, ghế trước kiểu “không trọng lực”, cùng các chức năng sưởi, thông gió và massage 10 điểm cho cả hai hàng ghế.
Hệ thống âm thanh Devialet cấu hình 7.1.4 kênh sử dụng tổng cộng 31 loa. Da Han EV còn được trang bị ghế bọc da Nappa, ghế trước kiểu “không trọng lực”, cùng các chức năng sưởi, thông gió và massage 10 điểm cho cả hai hàng ghế.
Hàng ghế sau của BYD Da Han EV mới có thêm bệ đỡ chân chỉnh điện, màn hình gập và bàn nhỏ phục vụ hành khách. Da Han EV sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 102,3 kWh.
Hàng ghế sau của BYD Da Han EV mới có thêm bệ đỡ chân chỉnh điện, màn hình gập và bàn nhỏ phục vụ hành khách. Da Han EV sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 102,3 kWh.
Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng một motor điện công suất 370kW, tương đương khoảng 496 mã lực, momen xoắn cực đại 500Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 m/h trong 4,9 giây. Phạm vi hoạt động của phiên bản này đạt 1.008km theo chuẩn CLTC, tương đương khoảng 816km theo WLTP.
Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng một motor điện công suất 370kW, tương đương khoảng 496 mã lực, momen xoắn cực đại 500Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 m/h trong 4,9 giây. Phạm vi hoạt động của phiên bản này đạt 1.008km theo chuẩn CLTC, tương đương khoảng 816km theo WLTP.
Phiên bản dẫn động 4 bánh sử dụng hai motor điện với tổng công suất 570kW, tương đương khoảng 764 mã lực, momen xoắn cực đại 910Nm. Phiên bản AWD có thể tăng tốc 0-100km/h trong 3,3 giây và đạt tầm hoạt động 880km theo CLTC, tương đương khoảng 713km theo WLTP.
Phiên bản dẫn động 4 bánh sử dụng hai motor điện với tổng công suất 570kW, tương đương khoảng 764 mã lực, momen xoắn cực đại 910Nm. Phiên bản AWD có thể tăng tốc 0-100km/h trong 3,3 giây và đạt tầm hoạt động 880km theo CLTC, tương đương khoảng 713km theo WLTP.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Da Han EV là công nghệ sạc nhanh. Theo BYD, xe có thể sạc từ 10% lên 97% pin trong khoảng 9 phút. Da Han EV cũng được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng DiSus-A, có khả năng điều chỉnh thân xe chủ động và hỗ trợ quan sát mặt đường.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Da Han EV là công nghệ sạc nhanh. Theo BYD, xe có thể sạc từ 10% lên 97% pin trong khoảng 9 phút. Da Han EV cũng được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng DiSus-A, có khả năng điều chỉnh thân xe chủ động và hỗ trợ quan sát mặt đường.
Ngoài ra, xe còn có chế độ di chuyển ngang, hệ thống đánh lái bánh sau và gói hỗ trợ lái thông minh God's Eye 5.0 được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản. Hiện chưa có thông tin mẫu xe này được bán ở Việt Nam, nhưng rất có thể nó sẽ được ra mắt trong tương lai gần.
Ngoài ra, xe còn có chế độ di chuyển ngang, hệ thống đánh lái bánh sau và gói hỗ trợ lái thông minh God's Eye 5.0 được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản. Hiện chưa có thông tin mẫu xe này được bán ở Việt Nam, nhưng rất có thể nó sẽ được ra mắt trong tương lai gần.
Video: Xem chi tiết sedan điện BYD Da Han vừa ra mắt.
Nguyễn Anh
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