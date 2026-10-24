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Xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất thống nhất quản lý dữ liệu cán bộ

Bộ Nội vụ đề xuất thống nhất việc cập nhật, khai thác dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thông qua nền tảng quản lý quốc gia.

Thiên Tuấn

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

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Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: VGP.

Dự thảo tập trung làm rõ mối liên hệ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia, hướng tới thống nhất việc quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu.

Theo dự thảo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia, chứa các thông tin chung nhất về cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Một trong những nội dung đáng chú ý của lần sửa đổi này là bổ sung quy định về mối liên hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Dự thảo đồng thời làm rõ nội hàm của nền tảng, mối liên hệ với cơ sở dữ liệu quốc gia, phương thức xác thực, định danh thông qua nền tảng VNeID và các chức năng cơ bản làm căn cứ xây dựng, phát triển nền tảng.

Đối với hồ sơ điện tử, các mẫu lý lịch và danh mục dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, dự thảo điều chỉnh quy định về tạo lập, cập nhật dữ liệu theo hướng gắn với quy trình công tác cán bộ.

Cơ quan soạn thảo cũng định hướng quy định quy trình cập nhật dữ liệu, hồ sơ điện tử gắn với quy trình nghiệp vụ được xử lý bằng phương thức điện tử, bảo đảm thống nhất trong việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia và nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia, đồng thời đồng bộ với Quy định số 211-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Về định danh và xác thực, dự thảo thống nhất sử dụng số định danh cá nhân, đồng thời là mã định danh hồ sơ điện tử, làm tài khoản truy cập và sử dụng phương thức xác thực, định danh thông qua nền tảng VNeID.

Dự thảo cũng quy định dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phải được cập nhật thường xuyên, khai thác và sử dụng. Việc cập nhật, khai thác dữ liệu được thực hiện thông qua nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Mời quý độc giả xem video: Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức - Nguồn: Youtube Báo Lao Động
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