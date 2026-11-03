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Quân sự - Thế giới

Bão Murasu gây mưa lớn ở Ấn Độ

Mưa lớn trút xuống khu vực miền Đông Ấn Độ sau khi cơn bão thứ hai trong vòng một tuần đổ bộ vào khu vực này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, mưa lớn đã trút xuống miền Đông Ấn Độ vào ngày 3/11 khi cơn bão thứ hai trong vòng một tuần đổ bộ vào khu vực này.

"Bão Murasu đã đổ bộ gần thành phố Ongole, bang Andhra Pradesh, với sức gió duy trì tối đa từ 100-110 km/h", theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD). Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài trong nhiều giờ khi bão suy yếu dần.

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Trận mưa lớn ở Chennai, Ấn Độ, ngày 9/8/2026. Ảnh: AP/Mahesh Kumar A.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền đã yêu cầu tạm thời đóng cửa các trường học, tạm ngừng dịch vụ tàu hỏa và một số chuyến bay tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng. Hàng nghìn người cũng đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và làm gián đoạn sinh hoạt thường ngày. IMD cho biết, nước dâng do bão có thể lên tới 1,5 mét dọc bờ biển.

Cơn bão hình thành trên Vịnh Bengal, nơi từng "sản sinh" ra nhiều cơn bão nguy hiểm nhất tấn công miền Đông Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar.

Trước đó, bão Arnab đã tàn phá một số khu vực của bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào tuần trước, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng và làm ngập khoảng 80.000 hecta đất nông nghiệp.

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Nguồn video: VTV
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