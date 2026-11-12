Bắt đối tượng vận chuyển 27.000 bao thuốc lá nhập lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 27.000 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Đặng Xuân Triều (Gia Lai) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (SN: 1999, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h26 ngày 5/11, tại Km2 đường Điện Biên Phủ (phường Nam Đông Hà), lực lượng Công an tiến hành đón dừng, kiểm tra xe ô tô mang BKS: 29E-604.22 do Đặng Xuân Triều điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Đặng Xuân Triều cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Khi được yêu cầu dừng xe, Triều không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, đến 23h49 cùng ngày, tổ công tác đã dừng được phương tiện tại Km683 Quốc lộ 1A.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, trị giá ước tính trên 500 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để lấy tiền công.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.