All-in-on PC Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition ra mắt

Lenovo tung ra Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition với màn hình QHD 27 inch, Panther Lake Core 5 320, loa Harman và nhiều cổng kết nối trong thân máy mỏng 13mm.

Lenovo vừa giới thiệu Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition tại Trung Quốc. Mẫu máy tính all-in-one này có màn hình QHD 27 inch, tần số quét 120 Hz và thiết kế mỏng 13 mm, hướng đến nhu cầu làm việc và giải trí tại nhà.

Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition là máy tính All-in-one mới nhất của Lenovo sử dụng chip Panther Lake Core 5 320.

Máy được trang bị màn hình 27 inch độ phân giải QHD, tần số quét 120 Hz, độ sáng 400 nit và độ phủ màu 100% sRGB. Màn hình hỗ trợ chế độ hiển thị mô phỏng bề mặt giấy, đồng thời có thể nâng, hạ và điều chỉnh độ nghiêng trên chân đế.

Thân máy và màn hình có độ dày 13 mm, trong khi phần đế mỏng hơn 38% so với thế hệ trước. Lenovo cũng tích hợp webcam 5 MP, hệ thống loa Harman 2.0 và đèn nền tạo ánh sáng dịu. Bộ sản phẩm đi kèm bàn phím và chuột không dây.

Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition sử dụng bộ xử lý Intel Wildcat Lake Core 5 320, kết hợp RAM LPDDR5X-7467 dung lượng 16 GB.

Máy có hai tùy chọn SSD 512 GB và 1 TB, đồng thời chừa sẵn khe M.2 để người dùng lắp thêm ổ lưu trữ mà không cần thay ổ hiện có.

Thân máy chỉ có độ dày 13 mm cùng thiết kế tối giản, thanh thoát.

Về kết nối, thiết bị có hai cổng USB-C tốc độ 20 Gbps, bốn cổng USB-A 10 Gbps, cổng mạng Ethernet 1 Gb, HDMI 2.1 hỗ trợ vào/ra và jack âm thanh 3,5 mm. Máy cũng hỗ trợ kết nối Wi-Fi.

Tại Trung Quốc, phiên bản SSD 512 GB có giá 7.499 nhân dân tệ (khoảng 27,5 triệu VNĐ), còn bản SSD 1 TB được niêm yết ở mức 7.999 nhân dân tệ (khoảng 29,3 triệu VNĐ).

Lenovo chưa công bố kế hoạch phân phối Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition tại các thị trường khác.

Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition kết hợp thiết kế mỏng với màn hình QHD 120 Hz và khả năng bổ sung SSD, phù hợp với không gian làm việc gọn gàng.