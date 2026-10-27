Lenovo ra mắt máy tính bảng Xiaoxin bảo vệ mắt dành cho trẻ nhỏ

Lenovo vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng mới mang tên Xiaoxin 10.1 Color Ink Soft Light Edition hướng tới trẻ em với khả năng bảo vệ thị lực tối ưu.

Lenovo vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng mới mang tên Xiaoxin 10.1 Color Ink Soft Light Edition. Đây là bước đi tiếp theo nhằm mở rộng dòng sản phẩm Xiaoxin vốn đã rất thành công, hướng tới những người dùng tìm kiếm một thiết bị bảo vệ thị lực tối ưu nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng mượt mà cho nhu cầu học tập lẫn giải trí hằng ngày.

Xiaoxin 10.1 Color Ink Soft Light Edition bảo vệ thị lực tối ưu nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng mượt mà cho học tập lẫn giải trí.

Lenovo Xiaoxin 10.1 Color Ink Soft Light Edition được trang bị màn hình LCD kích thước 10,1 inch với độ phân giải sắc nét 2.136 x 1.280 pixel. Nhờ tích hợp tần số quét lên tới 120Hz cùng độ sáng tối đa 500 nit, trải nghiệm hình ảnh trên máy trở nên mượt mà và rõ ràng ngay cả dưới nguồn ánh sáng mạnh.

Hơn thế nữa, Lenovo đã trang bị lớp phủ chống chói đặc biệt kết hợp cùng 3 chế độ hiển thị linh hoạt bao gồm Màu Nguyên Bản, Giấy Màu và Giấy Mực.

Điểm vượt trội của công nghệ LCD này so với màn hình mực điện tử E-Ink truyền thống là khả năng tái hiện trọn vẹn màu sắc của hình ảnh hay video sống động bên cạnh việc hiển thị văn bản sắc nét.

Thiết bị cũng xuất sắc đạt hàng loạt chứng nhận uy tín từ tổ chức TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh, khử nhấp nháy, chống chói hiệu quả và bảo vệ mắt tối đa khi hiển thị nội dung dạng mực màu.

Nhắm đến người dùng nhỏ tuổi, Lenovo tích hợp sẵn nền tảng học tập thông minh Tianjiao Academy.

So với các dòng sản phẩm khác cùng thương hiệu, chiếc Xiaoxin 10,1 inch này sở hữu những nét định hình riêng biệt. Nếu phiên bản Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition sở hữu không gian trải nghiệm rộng lớn hơn với kích thước 12,7 inch thì mẫu máy mới lại tập trung vào sự nhỏ gọn, linh hoạt.

Khi đặt cạnh thế hệ tiền nhiệm Tab M10 Gen 3 có cùng kích thước 10,1 inch, sản phẩm mới mang lại sự nâng cấp vượt bậc khi thế hệ cũ chỉ dừng lại ở tần số quét 60Hz và độ sáng khiêm tốn 320 nit.

Về mặt cấu hình, chiếc máy tính bảng này được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G300 đi kèm hai tùy chọn bộ nhớ RAM là 6GB hoặc 8GB. Cả hai phiên bản đều sở hữu dung lượng lưu trữ nội bộ 128GB và cho phép mở rộng không gian lưu trữ dễ dàng thông qua thẻ nhớ ngoài.

Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống là viên pin dung lượng lớn 7.060 mAh, đảm bảo thời lượng sử dụng bền bỉ suốt cả ngày dài. Hệ thống nhiếp ảnh của máy gồm camera sau 8MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh cơ bản và camera trước 5MP hỗ trợ gọi video hay họp trực tuyến. Cổng kết nối USB-C chuẩn tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps vẫn xuất hiện trên thiết bị cùng với việc giữ lại giắc cắm tai nghe truyền thống 3,5mm giúp người dùng dễ dàng kết nối với các phụ kiện âm thanh có dây.

Hướng đến đối tượng người dùng nhỏ tuổi, Lenovo tích hợp sẵn nền tảng học tập thông minh Tianjiao Academy. Nền tảng này mang đến hệ thống tài nguyên giáo dục phong phú, tính năng luyện nói hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, khả năng giải bài tập qua hình ảnh, tra cứu bách khoa toàn thư và các công cụ vẽ sáng tạo.

Bên cạnh đó, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm quản lý thời gian cũng như nội dung truy cập của con em mình nhờ tính năng kiểm soát parental controls chuyên sâu. Hãng cũng cung cấp thêm gói phụ kiện học tập bán riêng bao gồm bao da bảo vệ và bút cảm ứng tiện lợi.

Theo kế hoạch từ nhà sản xuất, Lenovo sẽ chính thức mở bán Xiaoxin 10.1 Color Ink Soft Light Edition từ ngày 30 tháng 10 năm 2026. Hiện tại, mức giá bán cụ thể cũng như kế hoạch phân phối dòng sản phẩm này ra các thị trường quốc tế vẫn chưa được hãng công bố chính thức.