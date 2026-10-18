Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu Ngô Bảo Ngọc: Khao khát trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Với Ngô Bảo Ngọc, ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là dấu mốc ý nghĩa, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ của cô nhiều năm qua.

Diệu Nga

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và có cơ hội trải nghiệm các môi trường hoạt động nghệ thuật khác nhau. Khả năng catwalk, làm chủ sân khấu, diễn xuất cùng tư duy nhạy bén là những lợi thế được người đẹp tích lũy qua thời gian. Mỗi chặng đường mang đến những bài học riêng, giúp cô hiểu rõ hơn về thế mạnh, giới hạn của bản thân và hướng phát triển mà mình theo đuổi.

Ngô Bảo Ngọc quan niệm rằng có những cơ hội đến muộn nhưng đúng thời điểm: “Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc nhận ra rằng không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp ngay lập tức. Có những sân khấu mình đã đi qua, những cơ hội từng bỏ lỡ và cả những lần phải học cách bắt đầu lại. Nhưng chính những điều ấy đã giúp Ngọc trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường mình chọn.

ngoc.jpg
Á hậu Ngô Bảo Ngọc.

Danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ là một dấu mốc đáng tự hào, mà còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là mình đến đích sớm bao nhiêu, mà là mình đã trở thành ai trên hành trình ấy".

Với Ngô Bảo Ngọc, mỗi hành trình mới không chỉ mở ra cơ hội chinh phục những dấu mốc tiếp theo, mà còn là bàn đạp để cô tiếp tục khám phá và vượt qua giới hạn của chính mình. Nếu tại Supermodelme, Ngô Bảo Ngọc ghi dấu ấn với hình ảnh người mẫu hiện đại và có chút gai góc, thì MGI All Stars chính là sân chơi để cô phát huy thêm những thế mạnh riêng, thể hiện tố chất “ngôi sao” và tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trên đấu trường quốc tế.

Người đẹp hiện đang tích cực chuẩn bị cho MGI All Stars mùa 2, dự kiến tổ chức tại Thái Lan, quy tụ những gương mặt từng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Trong thời gian này, cô tập trung trau dồi kỹ năng trình diễn, rèn luyện thể lực và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cho những thử thách mới tại cuộc thi.

Từ Supermodelme đến hành trình MGI All Stars sắp tới, Ngọc mang theo lòng biết ơn, sự kiên trì và niềm tin vào những cơ hội mới. Ngọc không biết đích đến tiếp theo sẽ ở đâu, nhưng Ngọc biết mình tiếp tục bước đi, với tất cả những gì mình đã học được và khát khao trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Ngô Bảo Ngọc chia sẻ.

ngoc-798.jpg
Ngô Bảo Ngọc sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11.

Ở tuổi 31, Ngô Bảo Ngọc tiếp tục cho thấy tinh thần bền bỉ, sự chủ động trước những cơ hội mới và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân. Từ Supermodelme đến Miss Grand Vietnam 2026 và sắp tới đây là MGI All Stars, hành trình của Ngô Bảo Ngọc là minh chứng rằng tuổi tác không phải giới hạn cho những mục tiêu mỗi người lựa chọn theo đuổi. Điều quan trọng hơn cả là sự kiên định với đam mê, tinh thần sẵn sàng học hỏi và bản lĩnh bước tiếp sau mỗi trải nghiệm.

Theo kế hoạch, Ngô Bảo Ngọc sẽ tham gia MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan từ ngày 26/11. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2026. Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng kinh nghiệm đã tích lũy, người đẹp được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện tự tin, bản lĩnh và giàu tinh thần chinh phục tại đấu trường sắp tới.

Xem video: "Emoura Phạm trình diễn trong trang phục dạ hội ở chung kết Miss Grand International 2026". Nguồn Sen Vàng
#Miss Grand Vietnam #Ngô Bảo Ngọc #Á hậu #MGI All Stars

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Đoàn Thiên Ân thay đổi ra sao sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam?

Sau bốn năm kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân có nhiều thay đổi trong hình ảnh và sự nghiệp.

1.jpg
Đoàn Thiên Ân được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vào tháng 10/2022. Chỉ khoảng hai tuần sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 tại Indonesia và lọt Top 20. Thời điểm đó, người đẹp nhận nhiều ý kiến trái chiều về sắc vóc cũng như kỹ năng trình diễn. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân
2.jpg
Thiên Ân lựa chọn tập trung vào công việc và cải thiện bản thân. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 8/2023, cô không bó hẹp hình ảnh trong vai trò hoa hậu mà cùng ê-kíp định hướng phát triển theo hướng đa năng, từ người mẫu, quảng cáo đến các chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Phan Lê Kim Ngọc vấp tranh cãi

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Kim Ngọc từng thừa nhận xô xát với bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô nói đã trưởng thành, sẵn sàng đối diện sai lầm.

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Phan Lê Kim Ngọc từng thừa nhận xô xát với bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô bật khóc, nói đã trưởng thành và sẵn sàng đối diện sai lầm.

Trong thời gian Kim Ngọc tham gia Miss Grand Vietnam 2026, một đoạn video cũ của cô đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh được cho là Kim Ngọc có hành động túm tóc và xảy ra xô xát với một bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Ngô Bảo Ngọc tỏa sáng trên đường đến ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026

Ngô Bảo Ngọc khép lại Miss Grand Vietnam 2026 với danh hiệu Á hậu 1 sau khi liên tiếp ghi dấu ấn từ vòng sơ khảo, các phần thi phụ đến đêm chung kết.

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm đăng quang ngôi vị cao nhất, trong khi Ngô Bảo Ngọc khép lại cuộc thi với danh hiệu Á hậu 1.

Hai màn ứng xử tạo dấu ấn

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới