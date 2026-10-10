4 dấu hiệu Zalo có thể đang bị người khác theo dõi

Tin nhắn tự chuyển sang đã xem, thiết bị lạ xuất hiện hay bạn bè nhận tin nhắn bất thường có thể là dấu hiệu tài khoản Zalo đã bị truy cập trái phép.

Với lượng lớn dữ liệu cá nhân được lưu trữ, Zalo trở thành mục tiêu đáng chú ý của những kẻ muốn chiếm quyền tài khoản. Tin nhắn công việc, ảnh giấy tờ, thông tin liên hệ hay các cuộc trò chuyện riêng tư đều có thể bị lộ nếu tài khoản được đăng nhập trên một thiết bị khác. May mắn là hành vi này thường để lại dấu vết, giúp người dùng sớm phát hiện và xử lý.

Danh sách thiết bị đăng nhập là nơi người dùng có thể nhanh chóng phát hiện tài khoản Zalo đang được truy cập từ máy lạ.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất là tin nhắn chuyển sang trạng thái đã xem dù người dùng chưa mở. Bên cạnh đó, các cuộc trò chuyện có thể xuất hiện nội dung bị xóa, thu hồi hoặc thay đổi mà chủ tài khoản không thực hiện. Thông báo về một lần đăng nhập trên thiết bị mới cũng cần được kiểm tra ngay, đặc biệt nếu người dùng chắc chắn không đăng nhập ở nơi khác. Đáng chú ý nhất là danh sách thiết bị xuất hiện một điện thoại hoặc máy tính không quen thuộc. Việc bạn bè nhận được tin nhắn vay tiền, đường link đáng ngờ từ tài khoản cũng có thể là dấu hiệu tài khoản đã bị chiếm quyền.

Người dùng có thể kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng Zalo bằng cách vào Cá nhân > Tài khoản và bảo mật > Thiết bị đăng nhập. Danh sách tại đây cho biết những thiết bị đang sử dụng tài khoản. Nếu phát hiện máy lạ, hãy chọn thiết bị đó và đăng xuất ngay. Sau đó, người dùng nên đổi mật khẩu mới, ưu tiên mật khẩu dài, khó đoán và không sử dụng lại mật khẩu của email, mạng xã hội hoặc các dịch vụ tài chính.

Đăng xuất thiết bị lạ chỉ là bước xử lý ban đầu. Để tăng khả năng bảo vệ tài khoản Zalo, người dùng nên kích hoạt xác thực hai lớp nếu tính năng này được hỗ trợ. Khi đó, một lần đăng nhập trên thiết bị mới sẽ cần thêm bước xác nhận, giúp giảm nguy cơ kẻ gian truy cập ngay cả khi đã biết mật khẩu. Với các cuộc trò chuyện nhạy cảm, tính năng ẩn trò chuyện bằng mã PIN cũng có thể được sử dụng để hạn chế người khác nhìn thấy nội dung từ danh sách chat.

Xác thực hai lớp giúp tăng thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản khi đăng nhập trên thiết bị mới.

Ngoài việc đánh cắp thông tin đăng nhập, kẻ gian còn có thể dụ người dùng truy cập website giả mạo thông qua quảng cáo, tin nhắn hoặc chương trình tặng quà. Người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai và không cài ứng dụng từ liên kết không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn đáng ngờ, nên kiểm tra lại với người gửi qua một kênh khác và sử dụng công cụ báo xấu của Zalo nếu cần thiết.