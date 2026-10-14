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Số hóa - Xe

Black Myth Zhong Kui tranh giải game được mong chờ nhất 2026

Black Myth Zhong Kui, dự án mới của Game Science sau thành công của Black Myth Wukong, góp mặt trong đề cử Most Wanted Game tại Golden Joystick Awards 2026.

Thiên Trang (TH)

Sau thành công toàn cầu của Black Myth Wukong, Game Science tiếp tục thu hút sự chú ý với dự án kế nhiệm mang tên Black Myth Zhong Kui. Trò chơi vừa được đưa vào danh sách đề cử hạng mục Most Wanted Game tại Golden Joystick Awards 2026, giải thưởng có sự tham gia bình chọn của cộng đồng game thủ. Đây là dấu mốc đáng chú ý với một dự án vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa công bố ngày phát hành chính thức.

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Black Myth Zhong Kui là dự án tiếp theo của Game Science sau thành công quốc tế của Black Myth Wukong. (Ảnh: Game Science)

Theo danh sách được ban tổ chức công bố, Black Myth Zhong Kui nằm trong nhóm 20 trò chơi tranh giải Most Wanted Game. Đối thủ của tựa game Trung Quốc bao gồm nhiều thương hiệu lớn như The Witcher 4, Fable, Kingdom Hearts 4, Persona 6 và Intergalactic The Heretic Prophet. Danh sách còn có sự góp mặt của các dự án thuộc những series nổi tiếng như Tomb Raider, God of War và Alien Isolation. Với sức hút từ phần game trước, Black Myth Zhong Kui được kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm đáng kể từ người hâm mộ.

Khác với Black Myth Wukong lấy cảm hứng từ Tây Du Ký và hành trình của Tôn Ngộ Không, phần game mới chuyển hướng sang Chung Quỳ, nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian Trung Quốc với hình tượng trừ tà, diệt quỷ. Sự thay đổi này mở ra nhiều khả năng phát triển về thế giới, cốt truyện và hệ thống chiến đấu. Tuy nhiên, Game Science hiện chưa công bố đầy đủ thông tin về gameplay, vì vậy vẫn còn quá sớm để đánh giá quy mô cũng như chất lượng hoàn thiện của trò chơi.

Sự xuất hiện của Black Myth Zhong Kui cũng cho thấy sức ảnh hưởng mà Game Science xây dựng được sau thành công của sản phẩm trước. Bên cạnh dự án này, Tides of Annihilation, trò chơi hành động giả tưởng lấy cảm hứng từ truyền thuyết vua Arthur, cũng góp mặt trong danh sách đề cử. Điều này phản ánh sự hiện diện ngày càng rõ nét của các dự án game Trung Quốc trên sân chơi quốc tế, nơi những thương hiệu lâu đời từ phương Tây và Nhật Bản vẫn chiếm được lượng người hâm mộ đông đảo.

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Lấy cảm hứng từ nhân vật Chung Quỳ trong văn hóa dân gian Trung Quốc, trò chơi mở ra hướng khai thác mới về thế giới trừ tà và diệt quỷ.(Ảnh: Game Science)

Theo thông tin được công bố, cổng bình chọn Golden Joystick Awards 2026 dự kiến đóng vào ngày 23/10/2026. Kết quả phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi, do đó việc được đề cử chưa đồng nghĩa Black Myth Zhong Kui đang dẫn đầu cuộc đua. Dù vậy, sự góp mặt bên cạnh nhiều bom tấn quốc tế vẫn giúp dự án nhận thêm sự chú ý trước khi hé lộ những thông tin quan trọng tiếp theo. Sau dấu ấn của Black Myth Wukong, giới game thủ đang chờ xem Game Science có thể tiếp tục tạo nên một hiện tượng mới hay không.

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#Black Myth Zhong Kui #Game Science #Golden Joystick Awards #game dự kiến #Trung Quốc

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