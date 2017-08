Khám phá bộ ba “mắt thần” của pháo binh Việt Nam

Để pháp huy tốt hỏa lực của pháo binh trong tác chiến, thì việc xác định các tọa độ và thiết lập trận địa chiến đấu đóng vai trò rất quan trọng. Do đó các đơn vị kỹ thuật của binh chủng pháo binh hiện nay đang tập trung huấn luyện khai thác tốt các loại khí tài đặc chủng về trinh sát, thông tin liên lạc và tác chiến điện tử. Bộ ba khí tài này được xem như là các “mắt thần” của pháo binh trong tác chiến kiểu mới trong chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: QPVN. Tiểu đoàn kỹ thuật 97 thuộc binh chủng pháo binh, là một trong những đơn vị của binh chủng được trang bị cả bộ ba khí tài này. Trong đó đóng vai trò trung tâm là xe đo đạc tọa độ UAZ-452T phương tiện trinh sát chính của các đơn vị pháo binh. Nguồn ảnh: QPVN. UAZ-452T có nhiệm vụ thiết lập tọa độ, xác định cự ly các trang bị phương tiện, mục tiêu và vật chuẩn trong đội hình chiến đấu của trận địa pháo binh. Trong tác chiến kíp xe đo đạc sẽ sử dụng các thiết bị la bàn đo góc, đo xa để trinh sát đường hành quân và vẽ bản đồ trận địa trên nhiều địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: QPVN. Nếu UAZ-452T đóng vai trò quan trọng trong trinh sát trận địa, thì nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa trận địa pháo và trung tâm chỉ huy lại thuộc về xe Visat thông tin cơ động. Nguồn ảnh: QPVN. Các xe thông tin Visat có nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong các tình huống chỉ huy, điều hành tác chiến độc lập và hợp luyện pháo binh bằng các khí tài thông tin vô tuyến điện sóng ngắn và sóng cực ngắn. Nguồn ảnh: QPVN. Trong ảnh là chảo thu nhận tín hiệu vô tuyến vệ tinh của xe thông tin Visats của Tiểu đoàn 97 thuộc binh chủng pháo binh. Nguồn ảnh: QPVN. Là đơn vị đặc thù của binh chủng pháo binh, nên tiểu đoàn 97 còn được trang bị cả hệ thống radar trinh sát mặt đất hổ trợ trong trinh sát và tác chiến điện tử. Đây là một trong những khí tài quan trọng trong việc giúp các đơn vị pháo binh có thể tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: QPVN. Do đó, để vận hành loại khí tài đặc biệt này tiểu đoàn 97 thường xuyên thực hiện công tác tập huấn bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bộ đôi trong vận hành các loại khí tài đặc chủng mới được trang bị. Nguồn ảnh: QPVN. Hình ảnh bên trong thiết bị hiển thị và điều chỉnh hệ thống radar trinh sát của binh chủng pháo binh, hệ thống này giúp kíp chiến đấu có thể xác định và định vị nhiều loại mục tiêu khác nhau trên chiến trường trong phạm vi tối đa từ 5-6km đổ xuống hoặc tối thiểu là từ vài trăm mét. Nguồn ảnh: QPVN. Để vận hành loại khí tài này người chiến sĩ phải thực sự am hiểu về cách thức hoạt động của hệ thống radar cũng như các thông số mà nó hiển thị, để có thể đưa ra được đánh giá chính xác nhất. Nguồn ảnh: QPVN. Mặc dù ba khí tài trên không thực sự quá đặc biệt nhưng đây cũng là sự thay đổi đáng kể của binh chủng pháo binh trong việc hiện đại hóa trang bị, nhằm giúp binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Nguồn ảnh: QPVN.

