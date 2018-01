Những thực phẩm chống mệt mỏi, tăng năng lượng cực hiệu quả

Hạt chia là một thực phẩm chống mệt mỏi với 2,5 gram protein và 5 gam chất xơ. Hạt chia cũng chứa axit béo omega-3 chống viêm để giữ cho cơ bắp khỏe mạnh. Trứng thường xuất hiện trong các bữa sáng bởi vì chúng là một nguồn năng lượng tốt. Trứng giàu protein, sắt và kẽm giúp xây dựng cơ bắp, giữ cho bạn no bụng và cung cấp năng lượng bền vững. Chuối chứa đầy kali mà cơ thể bạn chuyển thành năng lượng. Trái cây này cũng chứa đường tự nhiên như glucose, fructose và sucrose, là những chất cần thiết để cung cấp năng lượng. Khoai lang chứa năng lượng giúp ổn định lượng carbohydrate trong cơ thể bạn. Khoai lang cũng chứa kali giúp giảm stress và cung cấp nhiều năng lượng. Một chén trà xanh hỗ trợ chống lại sự mệt mỏi, đặc biệt là căng thẳng trong công việc. Các polyphenol trong trà xanh làm giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tập trung tinh thần, do đó tăng mức năng lượng của bạn. Rau bina (cải bó xôi) là một thực phẩm tuyệt vời để chống mệt mỏi. Rau này rất giàu sắt, cung cấp nhiều oxy cho các tế bào của cơ thể. Nó cũng chứa nhiều kali, magiê, vitamin B và C, cung cấp năng lượng cho người ăn. Hãy ăn hạt bí đỏ. Món ăn này có chứa nhiều axit béo omega-3, kẽm, sắt và các vitamin và khoáng chất khác giúp chống lại sự mệt mỏi. Bột yến mạch là món ăn chống mệt mỏi hoàn hảo. Nó chứa carbohydrate mà cơ thể lưu trữ để cung cấp nhiên liệu cho cơ và não của bạn. Sữa chua chứa carbohydrate, protein và probiotics, giúp chống lại sự mệt mỏi. Hạt diêm mạch (quinoa) giàu protein, chất xơ và sắt, là một loại thức ăn hoàn hảo. Các loại hạt là một trong những thức ăn tốt nhất để đánh bại sự mệt mỏi và chống lại cơn đói. Hãy thử các loại hạt như hạt dẻ, hạnh nhân, hạt óc chó, hạt điều và hạt phỉ. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (nguồn VTC)

