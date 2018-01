Những thực phẩm bị cấm kị tuyệt đối ở một số nước

Quả trứng socola Kinder Surprise là thực phẩm được yêu thích bởi trẻ nhỏ vì bên trong trứng có một món đồ chơi nhỏ. Tuy nhiên năm 1938, Kinder Surprise đã bị cấm bán ở Mỹ vì chính phủ nước này cho rằng nếu trẻ con nuốt cả viên kẹo và cả món đồ chơi rất nguy hiểm, gây nghẹt thở. Gà tiêm kháng sinh của công ty chế biến thịt lớn nhất của Mỹ, Tyson Foods, bị cấm ở châu Âu, Nga, Na Uy và Úc. Điều này xảy ra sau khi người ta phát hiện rằng Tyson tiêm kháng sinh, steroid, thuốc chống viêm và ketamine vào gà thịt của họ. Hơn một nửa các nước ở châu Âu đã cấm thực phẩm biến đổi gen vào năm 2015 vì các lý do gồm gây dị ứng, độc tính và giảm giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Bánh mì chứa chất phụ gia kali bromate bị cấm ở Canada, Trung Quốc và EU bởi chất này có thể gây nhức đầu, phát ban da và các vấn đề về tiêu hóa. Cá hồi nuôi trang trại bị cấm tại Úc, New Zealand và Nga. Lí do là những con cá hồi này đều được nuôi theo một chế độ ăn kiêng với những ngũ cốc biến đổi gen và thuốc kháng sinh. Thực phẩm có chất olestra thay thế chất béo tổng hợp. Người ta cho rằng hóa chất olestra gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho cơ thể như hấp thụ các vitamin cần thiết kém. Thực phẩm chứa olestra bị cấm hoàn toàn ở Canada và Châu Âu. Đồ uống thể thao bị cấm vì có chứa chất tăng cường màu sắc là dầu thực vật bromin, BVO (E-443). E-443 bị cấm ở Nhật Bản và Châu Âu do độc tính, có thể gây ung thư vú và tuyến tiền liệt. Để tăng lượng sữa, một số con bò ở Mỹ được tiêm loại hormone tăng trưởng. Việc sử dụng sữa từ những con bò này có liên quan đến nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch... Đó là lý do tại sao sữa này bị cấm ở Na Uy, Thụy Sĩ, New Zealand, Nhật, Úc và 29 nước châu Âu khác. Ảnh: Depositphotos, BS. Video "Thực phẩm bẩn đích thị là “bạn” với cơm bình dân". Nguồn ANTV

Quả trứng socola Kinder Surprise là thực phẩm được yêu thích bởi trẻ nhỏ vì bên trong trứng có một món đồ chơi nhỏ. Tuy nhiên năm 1938, Kinder Surprise đã bị cấm bán ở Mỹ vì chính phủ nước này cho rằng nếu trẻ con nuốt cả viên kẹo và cả món đồ chơi rất nguy hiểm, gây nghẹt thở. Gà tiêm kháng sinh của công ty chế biến thịt lớn nhất của Mỹ, Tyson Foods, bị cấm ở châu Âu, Nga, Na Uy và Úc. Điều này xảy ra sau khi người ta phát hiện rằng Tyson tiêm kháng sinh, steroid, thuốc chống viêm và ketamine vào gà thịt của họ. Hơn một nửa các nước ở châu Âu đã cấm thực phẩm biến đổi gen vào năm 2015 vì các lý do gồm gây dị ứng, độc tính và giảm giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Bánh mì chứa chất phụ gia kali bromate bị cấm ở Canada, Trung Quốc và EU bởi chất này có thể gây nhức đầu, phát ban da và các vấn đề về tiêu hóa. Cá hồi nuôi trang trại bị cấm tại Úc, New Zealand và Nga. Lí do là những con cá hồi này đều được nuôi theo một chế độ ăn kiêng với những ngũ cốc biến đổi gen và thuốc kháng sinh. Thực phẩm có chất olestra thay thế chất béo tổng hợp. Người ta cho rằng hóa chất olestra gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho cơ thể như hấp thụ các vitamin cần thiết kém. Thực phẩm chứa olestra bị cấm hoàn toàn ở Canada và Châu Âu. Đồ uống thể thao bị cấm vì có chứa chất tăng cường màu sắc là dầu thực vật bromin, BVO (E-443). E-443 bị cấm ở Nhật Bản và Châu Âu do độc tính, có thể gây ung thư vú và tuyến tiền liệt. Để tăng lượng sữa, một số con bò ở Mỹ được tiêm loại hormone tăng trưởng. Việc sử dụng sữa từ những con bò này có liên quan đến nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch... Đó là lý do tại sao sữa này bị cấm ở Na Uy, Thụy Sĩ, New Zealand, Nhật, Úc và 29 nước châu Âu khác. Ảnh: Depositphotos, BS. Video "Thực phẩm bẩn đích thị là “bạn” với cơm bình dân". Nguồn ANTV