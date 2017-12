Muốn mái tóc khỏe mượt, bạn cần tránh 16 thói quen xấu này

Nếu bạn muốn có một mái tóc khỏe mượt, hãy cắt tỉa thường xuyên bởi việc này sẽ giúp phần đuôi tóc không bị chẻ ngọn. Ảnh: Depositphotos. Tự nhuộm tóc có thể làm hư tổn mái tóc bởi bạn không phải là chuyên gia tạo mẫu tóc. Tốt nhất hãy đến tiệm làm tóc chuyên nghiệp để được chăm sóc đúng cách. Ảnh: Depositphotos. Chải hoặc tạo kiểu khi tóc còn ướt khiến mái tóc bị hư tổn và rụng nhiều hơn. Do vậy, hãy để tóc khô tự nhiên trước khi chải hay tạo kiểu. Ảnh: Depositphotos. Sử dụng bàn chải bẩn cũng là một trong những thói quen xấu khiến tóc hư tổn. Ảnh: Depositphotos. Việc gội đầu thường xuyên với nước nóng sẽ khiến mái tóc khô và gãy rụng nhiều hơn. Chuyên gia về tóc khuyên bạn chỉ nên gội đầu hai lần một tuần hoặc ba lần nếu bạn có mái tóc dầu. Ảnh: Depositphotos. Dầu gội đầu và dầu xả là các sản phẩm hoàn toàn khác nhau được sử dụng cho các mục đích khác nhau và không thể thay thế nhau. Do đó, sau khi gội sạch với dầu gội thì hãy dùng dầu xả dưỡng tóc. Ảnh: Depositphotos. Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm chăm sóc khác nhau trên thị trường dành riêng tóc mỏng, tóc khô, tóc hư tổn.... Do đó, bạn cũng cần thay đổi dầu gội và chọn sản phẩm phù hợp với tóc mình nhất. Ảnh: Depositphotos. Việc chải tóc thường xuyên cũng làm suy yếu từ gốc và khiến tóc gãy rụng. Ảnh: Depositphotos. Buộc tóc chặt quá thường xuyên cũng là nguyên nhân khiến mái tóc của bạn bị tổn thương. Vậy nên, bạn chỉ nên thỉnh thoảng hãy buộc tóc thôi nhé. Ảnh: Depositphotos. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu cũng làm hư tổn mái tóc của bạn. Do vậy, bạn hãy đội mũ để bảo vệ tóc khi ra ngoài nắng lâu. Ảnh: Depositphotos. Video: “Bí quyết có mái tóc đẹp mà không tốn kém” (nguồn VTC)

