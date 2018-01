Làm mứt dừa non béo ngậy, dẻo ngọt ăn mãi không chán

Để làm mứt dừa non, bạn cần chuẩn bị 1kg cùi dừa non, 800g đường, 200ml sữa tươi. Bước 1: Chặt dừa, dùng thịa nạo lấy phần cơm dừa nonBước 2: Thái dừa thành từng miếng bằng 2 ngón tay hoặc có thể dùng khuôn cắt thành hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu theo sở thích. Bước 3: Rửa dừa, xả bằng nước lạnh cho thật sạch, để lên rổ cho ráo nước. Hoặc đun sôi cho dừa vào chần qua để tách dầu. Sau khi chần qua cho ra nước lạnh rửa nhiều lần đến khi không còn nước màu trắng. Bước 4: Cho dừa ra âu lớn thêm đường vào dùng đũa trộn đều, ướp qua đêm hoặc từ 10 đến 12 tiếng đến khi đường tan hết. Dừa chuyển màu trong là độ ngấm đã đạt và bắt đầu sên. Lúc ướp đường này nếu muốn thêm mầu, vị gì thích các bạn cho luôn cùng vào thời gian ướp này. Bước 5: Dừa sau khi đã ngấm đường, bạn cho dừa vào nồi lớn hay chảo rộng, đáy dày để và thêm sữa tươi vào. Đặt nồi lên bếp, đun lửa nhỏ, cứ khoảng15-20 phút bạn dùng đũa đảo đều một lần. Bước 6: Đun lửa vừa khoảng từ 35 phút đến 50 phút cho dừa khô lại và cạn sữa tươi, dừa có những hạt đường khô li ti bám đều quanh bên ngoài miếng dừa thì cho vani bột vào, xóc đều và tắt bếp. Bước 7: Đợi mứt dừa non nguội thì đổ dừa ra rổ lớn, trải đều ra, để nơi thoáng khoảng 1 ngày, rồi bạn cất vào lọ dùng dần.

