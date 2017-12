11 lợi ích sức khỏe bất ngờ của việc tắm muối Epsom

Một trong những lý do chúng ta nên tắm muối Epsom là giúp khôi phục magiê trong cơ thể. Theo các nghiên cứu, stress có thể làm giảm mức magiê của bạn. Việc tắm muối Epsom sẽ làm tăng mức magiê, thúc đẩy thư giãn và giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Ảnh: Boldsky. Tắm muối còn giúp thải độc tố trong cơ thể, từ đó, cải thiện sức khỏe chung. Ảnh: Boldsky.Muối Epsom giúp làn da của bạn mềm mại và mượt mà hơn. Loại muối này rất tốt cho những người có da khô hoặc bị bệnh chàm. Ảnh: Boldsky. Việc sử dụng muối Epsom còn giúp điều trị một số bệnh như hôi chân, bệnh gout và nấm móng chân. Ảnh: Boldsky. Tắm nước ấm pha muối Epsom còn giúp giảm đau do viêm. Ảnh: Boldsky. Muối Epsom có chứa sunfat, không chỉ giúp thải độc tố từ cơ thể bạn mà còn có thể giúp thúc đẩy sức khoẻ. Khi hấp thụ qua da, sulfat có thể thúc đẩy mô da, khớp và thần kinh tốt. Ảnh: Boldsky. Các khoáng chất trong muối Epsom có thể được hấp thu vào cơ thể, ngấm vào máu. Khi bạn bị táo bón, hãy ngâm mình trong bồn tắm muối Epsom. Ảnh: Boldsky. Muối Epsom cũng có thể làm tăng lượng tóc của bạn. Loại muối này giúp loại bỏ các loại dầu khiến tóc nhờn. Ảnh: Boldsky. Các đặc tính chống viêm trong muối Epsom cũng có tác dụng làm giảm các chứng bệnh do côn trùng gây ra. Ảnh: Boldsky. Tắm muối Epsom còn giúp da mặt bạn mịn màng hơn nhờ muối tẩy tế bào chết và giúp lỗ chân lông sạch sẽ. Ảnh: Boldsky. Video “Những thực phẩm tốt cho người đau dạ dày”. Nguồn VTC

