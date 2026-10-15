Xiaomi 18 Pro Max bản quốc tế lộ diện với RAM 12 GB và Android 17

Xiaomi 18 Pro Max phiên bản quốc tế vừa xuất hiện trên Geekbench AI, hé lộ một số thông tin đáng chú ý về phần mềm, bộ nhớ và khả năng xử lý tác vụ trí tuệ.

Sau khi ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng trước, dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế. Dữ liệu thử nghiệm mới nhất trên Geekbench AI cho thấy hãng sản xuất đang trong quá trình kiểm thử thiết bị cho thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu được công bố, Xiaomi 18 Pro Max phiên bản quốc tế mang mã model 2611FPNFAG đã xuất hiện trên Geekbench AI. Thiết bị được ghi nhận chạy Android 17 và có khoảng 12 GB RAM theo cấu hình bộ nhớ của máy thử nghiệm.

Bộ đôi điện thoại thanh cao cấp Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max.

Khác với phiên bản nội địa sử dụng chip Xring O3 tự phát triển, các mẫu quốc tế này sử dụng chip Snapdragon. Đây cũng là một trong nhưng điều đáng tiếc vì màn thể hiện xuất sắc của chip Xring O3 trên Xiaomi 18 Fold vừa được hé lộ.

Nền tảng thử nghiệm chỉ ghi nhận nền tảng Qualcomm ARMv8, chưa xác nhận trực tiếp tên thương mại của chip xử lý. Vì vậy, thông tin Xiaomi 18 Pro Max sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hiện vẫn cần được xem là dự đoán dựa trên các báo cáo trước đó, chưa phải xác nhận độc lập từ bài kiểm tra này.

Đáng chú ý, Xiaomi 18 Pro bản quốc tế với mã model 2609BPN61G cũng xuất hiện trên cùng nền tảng. Điều này cho thấy hãng có thể đang tiến hành thử nghiệm phần mềm và phần cứng cho cả hai mẫu smartphone trước khi mở rộng phân phối ra thị trường quốc tế.

Điểm Geekbench AI của Xiaomi 18 Pro Max có gì đáng chú ý?

Điểm Geekbench AI được công bố cho thấy phiên bản hệ điều hành, dung lượng RAM và các lõi CPU. Ảnh: Gizmochina

Theo kết quả thử nghiệm, Xiaomi 18 Pro Max đạt các mức điểm Single Precision là 2.256, Half Precision là 3.556 và Quantized 5.092 điểm.

So với Xiaomi 18 Pro bản quốc tế, mẫu Pro Max đạt điểm cao hơn ở hai bài kiểm tra Half Precision và Quantized, trong khi bản Pro nhỉnh hơn ở Single Precision. Kết quả này cho thấy hai thiết bị có sự khác biệt về hiệu suất xử lý AI trong từng dạng tác vụ cụ thể.

Dù vậy, đây là điểm số chuyên biệt dành cho các tác vụ AI, không phải kết quả đo hiệu năng CPU hay GPU thông thường. Do đó, người dùng vẫn cần chờ thêm các bài kiểm tra thực tế để đánh giá khả năng chơi game, đa nhiệm và xử lý những tác vụ nặng của máy.

Cơ hội ra mắt toàn cầu của dòng Xiaomi 18 Pro

Một trong những thông tin đáng quan tâm nhất là khả năng Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max được phân phối rộng rãi hơn ở thị trường quốc tế. Trước đó, dòng Xiaomi 17 Pro chủ yếu được bán tại Trung Quốc, khiến người dùng ở các thị trường khác khó tiếp cận hai phiên bản cao cấp này qua kênh phân phối chính hãng.

Xiaomi 18 Pro Max ra mắt tại Trung Quốc vào cuối tháng 9 vừa qua.

Việc hai mẫu máy mới xuất hiện trên Geekbench AI là tín hiệu cho thấy quá trình thử nghiệm phiên bản quốc tế có thể đang diễn ra. Tuy nhiên, dữ liệu benchmark không đồng nghĩa với việc sản phẩm sắp mở bán ngay lập tức.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về ngày ra mắt toàn cầu, giá bán quốc tế hoặc các tùy chọn RAM và bộ nhớ trong dành riêng cho từng thị trường. Người dùng nên chờ thông báo từ Xiaomi để biết chính xác cấu hình thương mại của sản phẩm.

Việc chuẩn bị phát hành quốc tế cho cả hai mẫu Pro thể hiện sự thay đổi chiến lược so với thế hệ trước. Ở dòng Xiaomi 17 ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 9 năm 2025, chỉ phiên bản tiêu chuẩn được bán ra toàn cầu vào đầu năm 2026, trong khi các dòng Pro chỉ phát hành nội địa.

Việc đưa các mẫu máy cao cấp ra toàn cầu sớm hơn sẽ giúp Xiaomi cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như vivo hay OPPO. Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như thông số thương mại cuối cùng.