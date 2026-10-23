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Xã hội

Xe múc đang thi công bất ngờ lật ngửa ra đường

Xe múc nặng khoảng 5 tấn đang thi công tháo dỡ nhà trên đường Hoàng Sa thì bất ngờ lật ngửa ra đường khiến người dân một phen kinh hoàng.

Vũ Sơn

Khoảng 8h12 sáng nay (23/10), người đàn ông điều khiển xe múc bánh xích thực hiện đục phá bê tông tại một căn nhà trên đường Hoàng Sa (thuộc địa bàn quận 3 cũ, phường Nhiêu Lộc, TP HCM). Khi phương tiện đang di chuyển để phục vụ việc thi công, xe bất ngờ mất thăng bằng, lật ngửa ra đường.

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Hiện trường sự cố xe máy múc lật ngửa ra đường Hoàng Sa

Sự cố khiến tay cẩu của xe múc nằm chắn ngang một làn đường, gây cản trở các phương tiện lưu thông qua khu vực. Hai thợ xây làm việc gần đó phát hiện chiếc xe nghiêng đổ nên nhanh chóng né tránh, không bị thương. Tài xế cũng may mắn an toàn sau vụ việc.

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May mắn không có ai bị thương khi máy múc lật ra đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, dòng phương tiện lưu thông đông đúc trên đường Hoàng Sa. May mắn, khi xe múc lật ngửa nhiều người đã kịp dừng xe nên thoát nạn. “Khi xe máy múc lật, nhiều người vừa chạy xe qua. Và cũng nhiều người vừa tới phát hiện xe múc gặp sự cố nên dừng lại kịp thời. Chỉ cần chậm hoặc nhanh khoảng một vài giây, tính mạng người đi đường khó bảo toàn. Thi công gì mà thiếu an toàn lao động quá”, một người dân địa phương cho biết.

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Lực lượng chức năng có mặt điều tiết, phân luồng giao thông.

Tại hiện trường, dầu từ thùng nhiên liệu chảy tràn xuống mặt đường. Để hạn chế nguy cơ phương tiện trượt bánh, lực lượng chức năng phải rải cát tại khu vực dầu loang.

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Giao thông qua khu vực bị ùn ứ...

Vụ việc khiến giao thông trên đường Hoàng Sa ùn tắc kéo dài hơn 1 km. Lực lượng CSGT sau đó có mặt ghi nhận hiện trường, phối hợp tổ chức di dời xe múc để giải tỏa ùn tắc, đưa giao thông trở lại bình thường.

Video hiện trường xe máy múc lật ngửa trên đường Hoàng Sa
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