Tin nóng 29/10: Trưởng công an đi khách sạn với nữ F0 ở Cà Mau?

Trưởng công an đi khách sạn với nữ F0 ở Cà Mau?: Những ngày qua, thông tin được lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một Trưởng Công an phường 8, TP Cà Mau đi khách sạn với nữ F0 gây xôn xao dư luận. Trước thông tin trên, ngày 29/10, lãnh đạo UBND phường 8 cho biết, theo xác minh đó là tin đồn thất thiệt. Trưởng Công an phường vẫn ngày đêm phục vụ việc chống dịch. (Ảnh minh hoạ) Trói tay nữ chủ tiệm hớt tóc để cướp tài sản: Giả vờ vào tiệm hớt tóc để gội đầu, Lê Thanh Bình, biệt danh Bình "bớt" (SN 1985, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) bất ngờ túm tóc nữ chủ tiệm ở TP Cam Ranh giật mạnh vào vách tường, lớn tiếng đe dọa tính mạng rồi đẩy nạn nhân vào nhà vệ sinh để trói tay trước khi cướp tài sản và tẩu thoát. Ngày 29/10, Công an TP Cam Ranh cho biết vừa tạm giữ Bình. Truy nã đối tượng trả lương cho người khác 5 triệu đồng/ tháng để đi bán ma túy: Tạ Viết Dũng (SN 1992; trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã trả cho Nguyễn Quang Vinh (SN 2005, ở Hòa Bình) 5 triệu/ tháng đi bán ma túy. Trong quá trình bán ma tuý Vinh bị Công an huyện Quốc Oai bắt giữ. Ngày 29/10, Công an Quốc Oai cho biết đang truy nã Dũng. Cựu nhân viên ngân hàng lừa đổi tiền tết hàng tỷ đồng: Từ tháng 10/2020, do chơi tiền ảo thua lỗ, Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995, Cựu nhân viên một Ngân hàng Thương mại ở Hà Nội đã chiếm đoạt tiền của 17 đồng nghiệp thông qua việc đưa ra thông tin có thể đổi được tiền mới (không mất phí) tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Ngày 29/10, VKSND TP Hà Nội cho biết vừa truy tố Kiên. Tìm kiếm nữ sinh lớp 8 nghi nhảy xuống sông tự tử: Thông tin từ UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đến 11h ngày hôm nay (29/10), lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một nữ sinh mất tích trên sông Kiến Giang chảy qua địa bàn xã Mỹ Thủy. Nạn nhân được xác định là L.N.B.T (ngụ thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy) - đang là học sinh lớp 8 tại Trường THCS xã Liên Thủy. Phá sòng bạc quy mô lớn núp bóng quán cà phê: Ngày 29/10, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết vừa triệt phá sới bạc và tạm giữ hình sự 13 đối tượng do Lê Thanh Thảo (SN 1985, ngụ huyện Dương Minh Châu) cầm đầu để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tang vật tạm giữ, gồm: Gần 90 triệu đồng, 8 xe môtô, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu... (Ảnh minh hoạ)

Thêm 2 người liên quan vụ nổ súng ở Vĩnh Long bị bắt: Liên quan tới vụ liên quan vụ nổ súng ở Vĩnh Long gây mất an ninh trật tự. Ngày 29/10, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng Nguyễn Quốc Nguyên (17 tuổi, huyện Long Hồ) và Lê Hiếu Vũ (19 tuổi, cùng ở TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố bắt tạm giam 10 đối tượng. Đột nhập phòng ngủ nhà dân cướp tài sản: Nửa đêm, khi cả gia đình chị L.(SN 1981, ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đang say giấc nồng thì bất ngờ bị Lương Văn Biên (SN 1995, trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đột nhập vào phòng ngủ, cầm dao đe dọa, cướp 1 điện thoại di động, 4,5 triệu đồng và xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave. Ngày 29/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ Biên. >>> Xem thêm video: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh. Nguồn: ANTV.

