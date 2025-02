Tận mục cảnh sát Phú Yên cứu hộ nạn nhân vụ lật xe khách

Khoảng 1h sáng ngày 8/2, tại Km1269+250 trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), ô tô khách 50H-355.47 do ông Phạm Quốc Huy (38 tuổi, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc -Nam, trên xe có khoảng 24 người. Đến địa điểm trên đã tông vào dải phân cách giữa đường rồi lật nghiêng bên phải theo hướng Bắc - Nam. Vụ tai nạn làm ba người chết tại chỗ, gồm chị Đỗ Thị Kim Chi (34 tuổi, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), anh Trần Công Anh (24 tuổi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và chị Trần Thị Song Thương (22 tuổi, ngụ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), 7 người khác bị thương, ô tô khách hư hỏng nặng. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực TX. Sông Cầu phân công 14 cán bộ, chiến sĩ và xuất 1 xe ô tô CNCH, 1 xe ô tô chữa cháy khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. (Ảnh: Công an tỉnh Phủ Yên) Đến khoảng 3h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tạo lối thoát trực tiếp cứu sống 5 nạn nhân bị mắc kẹt, hướng dẫn 8 hành khách và đưa 3 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế và các cơ quan chức năng địa phương giải quyết. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên). (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Hình ảnh cảnh sát cứu hộ các hành khách mắc kẹt. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Cảnh sát cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi xe. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Lực lượng Công an cũng đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Đến 7h sáng ngày 8/2, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã xử lý xong hiện trường và điều tiết giao thông thông suốt tại vị trí xảy ra vụ lật xe khách, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Một nạn nhân sau khi được đưa ra khỏi xe tai nạn. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Một nữ nạn nhân khác được cảnh sát cứu hộ đưa ra ngoài xe. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên. Cơ quan chức năng xác định, ô tô khách bị nạn là của Công ty TNHH MTV CTTC NHSG Thương Tín, có trụ sở quận 3, TP.HCM. Chiếc ô tô này được Công ty TNHT Tân Kim Chi, trụ sở ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, thuê lại từ ngày 3/1 đến 3/7. Ô tô có 24 chỗ nằm, năm sản xuất 2023, được đăng ký lần đầu vào ngày 25/12/2023. Thời hạn kiểm định đến ngày 25/12/2025. Test nhanh ma túy, đo nồng độ cồn đối với tài xế Phạm Quốc Huy, cho kết quả âm tính. Đại diện Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên theo ghi nhận ban đầu, tài xế đi đến khu vực đèo Nại với tốc độ cao, sau khi va chạm vào biển báo “Đèo Nại” thì tiếp tục tông vào dải phân cách phía trước, xe lật nhào.

Khoảng 1h sáng ngày 8/2, tại Km1269+250 trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), ô tô khách 50H-355.47 do ông Phạm Quốc Huy (38 tuổi, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc -Nam, trên xe có khoảng 24 người. Đến địa điểm trên đã tông vào dải phân cách giữa đường rồi lật nghiêng bên phải theo hướng Bắc - Nam. Vụ tai nạn làm ba người chết tại chỗ, gồm chị Đỗ Thị Kim Chi (34 tuổi, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), anh Trần Công Anh (24 tuổi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và chị Trần Thị Song Thương (22 tuổi, ngụ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), 7 người khác bị thương, ô tô khách hư hỏng nặng. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực TX. Sông Cầu phân công 14 cán bộ, chiến sĩ và xuất 1 xe ô tô CNCH, 1 xe ô tô chữa cháy khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. (Ảnh: Công an tỉnh Phủ Yên) Đến khoảng 3h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tạo lối thoát trực tiếp cứu sống 5 nạn nhân bị mắc kẹt, hướng dẫn 8 hành khách và đưa 3 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế và các cơ quan chức năng địa phương giải quyết. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên). (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Hình ảnh cảnh sát cứu hộ các hành khách mắc kẹt. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Cảnh sát cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi xe. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Lực lượng Công an cũng đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Đến 7h sáng ngày 8/2, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã xử lý xong hiện trường và điều tiết giao thông thông suốt tại vị trí xảy ra vụ lật xe khách, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Một nạn nhân sau khi được đưa ra khỏi xe tai nạn. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Một nữ nạn nhân khác được cảnh sát cứu hộ đưa ra ngoài xe. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên) Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên. Cơ quan chức năng xác định, ô tô khách bị nạn là của Công ty TNHH MTV CTTC NHSG Thương Tín, có trụ sở quận 3, TP.HCM. Chiếc ô tô này được Công ty TNHT Tân Kim Chi, trụ sở ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, thuê lại từ ngày 3/1 đến 3/7. Ô tô có 24 chỗ nằm, năm sản xuất 2023, được đăng ký lần đầu vào ngày 25/12/2023. Thời hạn kiểm định đến ngày 25/12/2025. Test nhanh ma túy, đo nồng độ cồn đối với tài xế Phạm Quốc Huy, cho kết quả âm tính. Đại diện Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên theo ghi nhận ban đầu, tài xế đi đến khu vực đèo Nại với tốc độ cao, sau khi va chạm vào biển báo “Đèo Nại” thì tiếp tục tông vào dải phân cách phía trước, xe lật nhào.