Phố cá lóc nướng TP HCM nhộn nhịp ngày vía Thần Tài

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài, ngoài vàng mã, hoa quả, heo quay… thì cá lóc nướng là vật phẩm cúng quan trọng để cầu tài lộc, may mắn cho cả năm. Chính vì vậy, dù kinh tế có khó khăn hay chi tiêu có thắt chặt, nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền để mua cá lóc nướng dâng cúng, mong một năm làm ăn phát đạt. Trên đoạn đường khoảng 500m, hàng chục tiệm cá san sát nhau, khói tỏa nghi ngút, hương thơm cá nướng lan tỏa khắp phố. Từ vài ngày trước, hàng ngàn người dân đã đổ về đây để mua cá lóc nướng, lễ vật quan trọng trong mâm cúng Thần Tài theo phong tục dân gian. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống vào chiều muộn ngày 6/2 (Mùng 9) mỗi gian hàng đều đông nghẹt khách, người mua chen chúc, kẻ xếp hàng chờ đến lượt. Do lượng khách đổ về lớn, khu vực này cũng xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ, người xe di chuyển khó khăn. Lò nướng đỏ lửa suốt đêm, theo các tiểu thương, để kịp phục vụ khách vào sáng sớm ngày vía Thần Tài, họ phải tất bật chuẩn bị từ chiều Mùng 9 và nướng xuyên đêm đến rạng sáng hôm sau. Những con cá lóc được các cửa hàng chuẩn bị kỹ lưỡng để bán cho người dân.Hàng nghìn con cá lóc đã nướng được xếp gọn gàng trên kệ, sẵn sàng bán phục vụ người dân vào sáng mai, ngày vía Thần Tài. Chị Vũ Thị Hồng Nhung, chủ một tiệm cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý, cho biết: "Giá cá năm nay không biến động nhiều, dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/con tùy kích cỡ. Lượng khách có giảm so với mọi năm, nên tôi nhập ít hơn, chỉ khoảng 500 con, trong khi các năm trước nhập đến 800 con vẫn bán hết. Dù giá bán có thấp hơn một chút nhưng bù lại, lượng cá bán ra ổn định hơn." Những con cá lóc nướng cháy xém lớp vảy bên ngoài, khi cạo đi để lộ phần da vàng ươm hấp dẫn. Cá sau khi nướng được đặt lên mẹt, kèm theo rau sống, bún và mắm nêm – món ăn đặc trưng trong ngày vía Thần Tài.Khách chọn mua cá lóc nướng.Cá lóc nướng được cho thêm mỡ hành, gói kỹ bằng giấy bạc trước khi đến tay khách hàng, cũng như nhiều khách hàng mua và thưởng thức tại chỗ.Dự kiến, lượng cá tiêu thụ sẽ đạt đỉnh vào rạng sáng mùng 10 khi người dân hoàn tất việc mua sắm lễ vật. Các tiệm cá trên "phố cá lóc nướng" sẽ đỏ lửa xuyên đêm để phục vụ khách hàng đến những con cá cuối cùng. Không khí nhộn nhịp trước ngày vía Thần Tài tại phố cá lóc nướng TP HCM. Video do PV Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.

