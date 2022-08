Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hồ Đầm Hồng

Ngày 23/8, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một nam thanh niên tử vong dưới hồ Đầm Hồng (địa phận giáp ranh giữa phường Khương Đình và Khương Trung, quận Thanh Xuân). Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cử cán bộ xuống hiện trường để vớt thi thể. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân thụ lý. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân là nam, tuổi từ 23 - 25, mặc quần áo thể thao. Bước đầu nghi vấn, do xô xát trong lúc đá bóng giữa 2 nhóm thanh niên dẫn đến tử vong. Địa điểm xảy ra sự việc sát với một sân bóng. Hiện vụ phát hiện thi thể nam thanh niên mặc quần áo thể thao dưới hồ ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn. Nguồn: ĐTHĐT.

