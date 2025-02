Đội mưa đến phố vàng ở Hà Tĩnh mua “lộc đầu Xuân”

Ngày 10 tháng Giêng âm lịch, người dân Việt Nam thường tổ chức lễ vía thần tài, một dịp để cầu mong may mắn, tài lộc và thịnh vượng trong năm mới. Trong ngày này, nhiều người dân thường đến các tiệm vàng để mua vàng bạc và kim cương, với hy vọng sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Ghi nhận tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - “phố vàng” TP Hà Tĩnh, từ sáng sớm 7/2 (tức ngày 10/1 âm lịch) mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng lượng người đổ về mua bán các sản phẩm vàng đã tấp nập, đông đúc. Người dân Hà Tĩnh "đội mưa" đi mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài Mặc dù giá vàng ở mức cao nhưng trong những ngày đầu năm mới, không khí mua bán tại các tiệm kim hoàn ở “phố vàng” Nguyễn Công Trứ vẫn diễn ra nhộn nhịp. Nhu cầu mua vàng của người dân tăng nên các cửa tiệm đón nhận lượng khách khá đông. Để phục vụ khách hàng, dịp này, nhiều cửa tiệm mở cửa thêm giờ buổi tối và bố trí thêm nhân viên đứng quầy. Cửa hàng vàng bạc Mai Xuân cũng trưng bày số lượng lớn với đa dạng mẫu mã sản phẩm để khách hàng chọn mua. Theo chị Bùi Diệu Huyền - chủ tiệm vàng Mai Xuân, để chuẩn bị cho ngày này, cửa hàng đã nhập về nguồn hàng lớn với nhiều mẫu sản phẩm thiết kế hiện đại, độc đáo. Theo nhiều khách hàng, mức giá hiện đang ở mức cao, song, những người đi mua vàng trong ngày Thần Tài chỉ mong mua được vàng để lấy may chứ không để ý nhiều đến giá cả. Chị Diệp Bình (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Sáng nay tôi đi mua vàng từ sớm để vừa tránh đông người, vừa kịp giờ đi làm. Từ nhiều năm nay, ngày Thần Tài nào tôi cũng mua 1 hoặc 2 chỉ vàng để cầu may mắn, bình an. Tôi thường chọn mua nhẫn tròn vì không mất nhiều tiền công chế tác, không bị hao hụt nếu sau này muốn bán”. Mỗi sản phẩm vàng năm nay đều được thiết kế tinh tế và đẹp mắt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những sản phẩm được ưa chuộng trong dịp này chủ yếu là nhẫn tròn, nhẫn kim tiền, vàng miếng hình ông Thần Tài, vàng miếng hình con rắn…có mệnh giá từ 0,5 chỉ trở lên. Loại sản phẩm khách chọn nhiều nhất là mệnh giá 1 – 2 chỉ. Theo các chủ tiệm vàng, để tránh cảnh chen chúc chọn mua vàng hoặc hết sản phẩm ưng ý trong ngày 10/1, nhiều khách hàng đã đặt mẫu từ trước để chờ lấy trong ngày 10/1 hoặc đã đến mua từ ngày 9/1 âm lịch. Một vị khách đến mua vàng cho biết năm nào cũng vậy, đến ngày vía Thần Tài đều ra các cửa hàng vàng để mua vài chỉ vừa tích trữ và cũng để lấy may. Mặc dù nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng bác vẫn duy trì việc trực tiếp đến xếp hàng mua vàng trong ngày Thần Tài đều đặn nhiều năm nay chỉ trừ những năm COVID, phải thực hiện giãn cách xã hội. Trước các tiệm vàng, nhiều phụ nữ kê bàn, ghế nhựa bày xôi "tam sên" bán phục vụ khách về làm mâm cỗ cúng.

