Cuộc cãi vã lộ chân tướng kẻ giết người bằng axit

Theo hồ sơ vụ án, tối 25/2/2023 chị Đ.T.L (SN 1986, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đóng cửa quầy thịt heo, chạy xe máy về nhà cách đó 500m. Đến khu vực vắng trên đường Vũng Việt, chỉ cách nhà chừng 100m, chị bị người đàn ông chạy xe máy ngược chiều cầm ca nhựa tạt thẳng chất lỏng (sau này xác định là axit) vào mặt, rồi rồ ga bỏ chạy. Nạn nhân gục xuống đường kêu la thảm thiết, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi do bị bỏng quá nặng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nhiều điều tra viên và trinh sát giỏi của Công an TP Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an Bình Dương) được điều xuống hiện trường khám nghiệm, thu thập thông tin, truy bắt hung thủ. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án) Án mạng xảy ra lúc trời tối nên camera an ninh nhà dân gần hiện trường và các tuyến đường xung quanh không ghi nhận rõ mặt nghi can, chỉ cho thấy hắn có hình dáng hơi mập, chạy xe hiệu Exciter màu trắng đỏ, đi một mình. Sau khi gây án, người này rẽ trái về hướng đường Đoàn Thị Kia rồi rẽ phải theo đường ĐT743 hướng về ngã ba Đông Tân. Trên đường đi, hắn vứt áo khoác phi tang, sau đó có quay lại hiện trường nghe ngóng thông tin nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cảnh sát tìm đến khu vực chị L. buôn bán để hỏi han, các tiểu thương xung quanh khẳng định không mâu thuẫn với nạn nhân, cũng không nghe chị này bảo tranh chấp với ai. Nhưng hôm sau, một người bạn của chị L. chợt nhớ khoảng 4 tháng trước nạn nhân xảy ra cãi vã với đôi nam nữ đến mua thịt. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Điều tra viên lập tức trích xuất camera an ninh thời điểm này. Trong đó, bạn trai của cô gái khách hàng có hình dáng mập - khá giống nhân dạng kẻ tạt axit chị L. Danh tính hắn được xác định là Lưu Hoàng Ân (SN 1986, ngụ TP HCM) nhưng sau thời gian xảy ra vụ án, Ân đã không còn ở địa phương. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết Ân, 4/3/2023, các trinh sát phát hiện nghi can đang trốn ở TP Nha Trang, Khánh Hòa, nên phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) bắt, di lý về Bình Dương phục vụ điều tra. Làm việc với cảnh sát, Ân thừa nhận đã tạt axit chị L. Bốn tháng trước bạn gái Ân nợ chị này tiền mua thịt nên hai bên cãi vã. Lúc đó, chị L. đã có lời lẽ xúc phạm bạn gái và bản thân Ân. Ngoài ra, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Ân thấy có tài khoản lạ đăng ảnh nhạy cảm của mình và bạn gái lên mạng, nghĩ chị này làm nên quyết tâm trả thù. Hắn lên mạng đặt mua axit. Chiều 25/2/2023, Ân mặc áo khoác, mang theo axit đến gần nhà chị L. chờ sẵn. Khi thấy chị này, hắn tạt thẳng vào mặt rồi rồ ga tẩu thoát. Ân chạy qua nhiều tuyến đường, vứt áo khoác, sau đó quay lại hiện trường nghe ngóng tình hình để đối phó. Biết nạn nhân đã chết, cảnh sát đang ráo riết truy tìm, Ân bán xe máy, về nhà ở TP HCM lấy đồ để trốn qua Campuchia, nhưng không thể vượt biên. Hắn bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành, đang thuê trọ ở Nha Trang thì bị phát hiện. Ân nhận 20 năm tù về tội "Giết người". Đây là cái giá phải trả cho những sai lầm mù quáng, chỉ vì bực bội, nghi ngờ mà dẫn tới hành động tàn độc...

