Vua son môi Trung Quốc bán 2.000 tỷ token AI trong 30 phút

Trong đợt mua sắm Double 11, thị trường livestream Trung Quốc chứng kiến một màn chốt đơn khác thường khi sản phẩm được săn đón không phải mỹ phẩm hay đồ gia dụng, mà là tài nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Tối thứ Hai, Lý Giai Kỳ, người được mệnh danh là "Vua son môi", đã kết hợp với Trần Vũ Sâm, Phó Chủ tịch Alibaba kiêm CEO QwenWork, để giới thiệu các gói sử dụng token AI trên sóng trực tiếp.

Lý Giai Kỳ và đại diện Alibaba giới thiệu các gói token AI QwenWork trong phiên livestream Double 11. (Ảnh: thepaper.cn)

Chỉ trong 30 phút, chương trình bán được 100.000 thẻ thành viên cá nhân hàng tháng của QwenWork. Mỗi thẻ có giá ưu đãi 0,01 nhân dân tệ, tổng lượng tài nguyên được giới thiệu tương đương khoảng 2.000 tỷ token. Thay vì nhận một sản phẩm hữu hình, khách hàng mua quyền truy cập vào năng lực xử lý của các mô hình AI. Những gói này hướng đến công việc văn phòng như soạn thảo văn bản, phân tích dữ liệu và tạo bài trình chiếu PowerPoint.

Để giúp khán giả hình dung giá trị của sản phẩm, Lý Giai Kỳ và đại diện Alibaba trình diễn khả năng của các AI Agent trong nhiều tình huống, từ công việc đến giáo dục và giải trí. Đáng chú ý, nam streamer tiết lộ hệ thống kinh doanh của mình cũng ứng dụng AI kết hợp dữ liệu lớn để phân tích thị hiếu khách hàng và xây dựng bảng xếp hạng mua sắm theo thời gian thực. Đây là sự thay đổi đáng kể đối với một nhân vật từng nổi tiếng nhờ khả năng bán 15.000 thỏi son chỉ trong 5 phút.

Sự kiện phản ánh xu hướng đưa AI ra khỏi phạm vi nghiên cứu và cộng đồng lập trình để tiếp cận người dùng phổ thông. Khi token được đóng gói thành thẻ thành viên hoặc gói thuê bao, việc tiếp cận tài nguyên tính toán trở nên gần gũi hơn với cách mua dung lượng điện thoại. Người dùng không nhất thiết phải hiểu sâu về hạ tầng AI, mà có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu công việc.

Tài nguyên AI đang được đóng gói thành thẻ thành viên và phân phối trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc.

Xu hướng này đang được nhiều nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc thúc đẩy. Tmall và JD.com đã mở danh mục kinh doanh token, với sự tham gia của các nhà phát triển như Zhipu, MiniMax, Alibaba Cloud Bailian, Moonshot và StepFun. Theo dữ liệu Alibaba, trong ngày mở màn chương trình giảm giá sớm Double 11 hôm 20/10, giá trị giao dịch của danh mục token trên Taobao tăng 450% so với tháng trước. Sau khi Zhipu mở cửa hàng chính thức trên Tmall, lượt tìm kiếm thương hiệu tăng 50 lần trong 48 giờ, còn doanh số gói đăng ký token AI tăng hơn 160%.

Việc token xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử cho thấy tài nguyên AI đang dần trở thành một loại hàng hóa tiêu dùng. Tuy nhiên, để xu hướng này phát triển bền vững, các nhà cung cấp vẫn cần làm rõ giới hạn sử dụng, chất lượng dịch vụ và chi phí thực tế. Khi AI ngày càng được tích hợp vào quy trình làm việc, khả năng khai thác hiệu quả tài nguyên tính toán có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.