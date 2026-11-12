Jeep vừa phải triệu hồi 6 mẫu xe do hình ảnh từ camera lùi có thể không hiển thị trên màn hình, làm tăng nguyên cơ gặp tai nạn cho gần 390.000 xe trên toàn cầu.

Video: Giới thiệu Jeep® Wrangler JL-2A mới.

Theo thông tin từ Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA), hãng xe Jeep sẽ phải triệu hồi hàng loạt ôtô do hình ảnh từ camera lùi có thể không hiển thị được trên màn hình, làm giảm tầm nhìn của người lái ở phía sau và tăng nguy cơ tai nạn.

Tổng cộng, số lượng xe bị triệu hồi lần này lên tới 389.577 ôtô trên toàn cầu, với thời gian sản xuất từ ngày 22/5/2025 đến 5/8/2026, gồm các mẫu cụ thể: Wrangler, Gladiator, Cherokee, Compass, Grand Cherokee và Grand Wagoneer.

Lỗi camera lùi khiến Jeep triệu hồi gần 390.000 xe trên toàn cầu.

Đợt triệu hồi này được thông báo chỉ ảnh hưởng đến các xe Jeep trang bị hệ thống Uconnect5-R1High. Dự kiến, những phương tiện này sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Vào tháng 9 vừa qua, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) đã thông báo đợt hồi hơn 202.000 xe Jeep tại thị trường Mỹ do lỗi hệ thống kiểm soát áp suất lốp, ảnh hưởng đến nhiều mẫu xe khác nhau gồm: Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4xe, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L, Wagoneer L và Cherokee.

Hiện tại, quyền phân phối và dịch vụ hậu mãi của các dòng xe Jeep tại Việt Nam đã chính thức chuyển giao cho Thaco Auto. Thương hiệu này đã ra mắt bộ đôi Wrangler và Gladiator tại thị trường trong nước và dự kiến sẽ sớm ra mắt thêm mẫu Grand Cherokee trong thời gian tới.