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[VIDEO] TP HCM đề xuất hệ số bồi thường chung cư cũ

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[VIDEO] TP HCM đề xuất hệ số bồi thường chung cư cũ

Sở Xây dựng TP HCM đề xuất hệ số bồi thường 1,1-1,3 lần khi cải tạo chung cư cũ, mở đường mua nhà xã hội và quyền cưỡng chế di dời.

Minh Quân - Hà Anh
#Chung cư cũ #Bồi thường nhà ở #Cải tạo nhà #Chính sách nhà ở #Quyền cưỡng chế

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