Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] TP HCM đề xuất hệ số bồi thường chung cư cũ
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất hệ số bồi thường 1,1-1,3 lần khi cải tạo chung cư cũ, mở đường mua nhà xã hội và quyền cưỡng chế di dời.
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất hệ số bồi thường 1,1-1,3 lần khi cải tạo chung cư cũ, mở đường mua nhà xã hội và quyền cưỡng chế di dời.
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất hệ số bồi thường 1,1-1,3 lần khi cải tạo chung cư cũ, mở đường mua nhà xã hội và quyền cưỡng chế di dời.
Nửa đầu năm, thị trường nhà ở giảm 36% do lãi vay cao tới 16%, nguồn cung tại Hà Nội, TPHCM tăng 33%.
Việt Nam đã ghi nhận hơn 122 tỷ USD giao dịch tiền số trong năm qua, xếp thứ hai Đông Nam Á sau Singapore, theo Chainalysis.
Bộ Tài chính vừa ra chỉ thị đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn quốc, giảm chi phí tuân thủ.
Gần 60% người lao động Việt Nam tự sử dụng AI nhưng chỉ 13% doanh nghiệp triển khai chính thức, gây nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ.
Trong 9 tháng đầu năm, thị trường bất động sản TP.HCM phục hồi mạnh mẽ, giá nhà vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực cho người mua.
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Hà Nội tập trung thúc đẩy đầu tư công, giải quyết điểm nghẽn để đạt mục tiêu GRDP 11% vào năm 2026.
Lợi suất trái phiếu 10 năm ổn định ở 4,43%, Kho bạc huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam.
Tại Giang Tây, Viện Hàn lâm và Ganfeng Lithium vận hành 17 tháp thu hồi kim loại hiếm từ rác thải lithium, góp phần phát triển bền vững.
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất hệ số bồi thường 1,1-1,3 lần khi cải tạo chung cư cũ, mở đường mua nhà xã hội và quyền cưỡng chế di dời.
Nửa đầu năm, thị trường nhà ở giảm 36% do lãi vay cao tới 16%, nguồn cung tại Hà Nội, TPHCM tăng 33%.
Việt Nam đã ghi nhận hơn 122 tỷ USD giao dịch tiền số trong năm qua, xếp thứ hai Đông Nam Á sau Singapore, theo Chainalysis.
Bộ Tài chính vừa ra chỉ thị đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn quốc, giảm chi phí tuân thủ.
Gần 60% người lao động Việt Nam tự sử dụng AI nhưng chỉ 13% doanh nghiệp triển khai chính thức, gây nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ.
Trong 9 tháng đầu năm, thị trường bất động sản TP.HCM phục hồi mạnh mẽ, giá nhà vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực cho người mua.
Philippines có gần 15.000ha sầu riêng và mục tiêu 150.000 tấn năm 2026-2027, gây áp lực cạnh tranh với Việt Nam tại Trung Quốc.
Hà Nội tập trung thúc đẩy đầu tư công, giải quyết điểm nghẽn để đạt mục tiêu GRDP 11% vào năm 2026.
Lợi suất trái phiếu 10 năm ổn định ở 4,43%, Kho bạc huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam.
Tại Giang Tây, Viện Hàn lâm và Ganfeng Lithium vận hành 17 tháp thu hồi kim loại hiếm từ rác thải lithium, góp phần phát triển bền vững.
Bộ Công Thương dự thảo cho phép đầu mối tự quyết giá xăng dầu, doanh nghiệp nhỏ lo giảm chiết khấu và cạnh tranh không công bằng.
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