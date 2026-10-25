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[VIDEO] Lãi vay mua nhà tăng lên 16%, giảm giao dịch 36%

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[VIDEO] Lãi vay mua nhà tăng lên 16%, giảm giao dịch 36%

Nửa đầu năm, thị trường nhà ở giảm 36% do lãi vay cao tới 16%, nguồn cung tại Hà Nội, TPHCM tăng 33%.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường bất động sản #Lãi vay mua nhà #Giao dịch nhà ở #Nguồn cung Hà Nội #TPHCM

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