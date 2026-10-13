[VIDEO] Gen Z kiếm tiền giỏi hơn mọi thời đại nhưng vẫn nghèo trong suy nghĩ?

Theo BCG, Gen Z có thu nhập cao hơn Millennials nhưng vẫn còn bi quan về tài chính, cho thấy suy nghĩ nghèo vẫn tồn tại.